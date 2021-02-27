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Добрынину до «Сватов» прочили крах карьеры комедийного актера

Добрынину до «Сватов» прочили крах карьеры комедийного актера

Москва, 27 февраля. Заслуженный артист России Николай Добрынин до роли Митяя в «Сватах» всегда играл драматических персонажей. Никто не верил, что он сможет добиться успеха в комедийном жанре.

Добрынина тянуло к сцене с самого детства. Будучи школьниками, они с братом Александром вместе выступали в ресторанах и храмах. Играли музыку и пели шлягеры в собственном ансамбле «Крестьянские дети». Добрынин не стал тесно связывать свою жизнь с музыкой и решил пойти в актеры.

Перевоплотиться в Митяя артисту удалось легко. Для роли деревенского мужика он вдохновлялся соседями. Наблюдал за говором «дядек» и «тетек». Близкие Добрынина скептически относились к его комедийному амплуа, пока на телеэкраны не вышел сериал «Сваты».

«До этого говорили, что не умею играть комедии. А после «Сватов» говорят: «Он — Митяй! Ну, какие серьезные роли?» — рассказал артист в программе «Привет, Андрей!».

Сейчас телезрители с нетерпением ждут выхода седьмого сезона сериала. Его съемки несколько раз приостанавливались. Недавно актер Александр Феклистов рассказал, что возобновить съемочный процесс планируется летом.

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