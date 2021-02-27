Обеспокоенные фанаты попросили Галкина проследить за худобой Пугачевой

Москва, 27 февраля. Королева российской эстрады Алла Пугачева и мастер по прическам Марина Юдашкина — давние подруги. Знаменитости провели совместный семейный вечер в компании со своими мужьями.

Шоумен Максим Галкин опубликовал в личном микроблоге Instagram очаровательное фото с Примадонной и супругой знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина. Певица и художница по прическам оделись в контрастные наряды. Народная артистка СССР была в черной, а ее подруга в светлой одежде.

Пугачева предстала с новой прической — удлиненным каре с челкой. Она кокетливо заправила за ухо прядь волос. Юдашкина на фото предстала с классической укладкой. Она надела льняную рубашку с вертикальной полоской и бежевую юбку со складками. Галкин поблагодарил чету Юдашкиных за проведенный вместе вечер и вкусный ужин.

«Очень красивый образ Аллы. Загляденье. И еще ушко так кокетливо выглядывает»; «Пугачева потрясающая во все времена. Здоровья вам, дорогая Алла Борисовна»; «Максим, пожалуйста, передайте Алле, чтобы она больше не худела. Просто за нее беспокоимся», — обратились к телеведущему подписчики.

Валентин Юдашкин и его семья сейчас переживают не лучшие времена — модельер борется с онкологическим заболеванием. Кутюрье признавался, что из-за тяжелого недуга не строит планы на годы вперед.