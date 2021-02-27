В Курске за прошлый год возросло количество преступлений

Курск, 27 февраля. УМВД России по Курской области опубликовали отчет о своей оперативно-служебной деятельности за 2020 год. Подробнее об этом рассказывает ФАН.

Согласно документу, общее количество зарегистрированных преступлений на территории региона возросло на 5,3% (более 13 тысяч), а тяжкие и особо тяжкие — на 8,5% (более 3200).

Большинство нарушений было зафиксировано в городе Курске (45,5%), а также в Железногорском (17,7%) и Фатежском (14,7%) районах.

Самыми распространенными видами преступлений стали кражи (5178) и мошенническая деятельность (более 2000).

За 2020 год существенно в регионе возросло количество зарегистрированных убийств (до 40), изнасилований (до 51) и поджогов (до 90).

Ранее ФАН сообщал, что курского бизнесмена обвинили в краже более 16 миллионов рублей у детей-сирот. Произошедшая ситуация нанесла сильный ущерб на региональный бюджет.