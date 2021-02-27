Звезда TikTok зарезала ножом сестру-инвалида в США

Вашингтон, 27 февраля. Популярной в США TikTok-блогеру Клэр Миллер предъявили обвинение после жестокого убийства сестры Хелен, прикованной к инвалидному креслу.

Трагедия произошла в городе Манхейм Пенсильвании. Девушка убила сестру, пока родители спали. В настоящее время полиция продолжает собирать доказательства и устанавливает все обстоятельства гибели инвалида. В ближайшее время блогера доставят ​​в тюрьму округа Ланкастер.

Как отмечают местные СМИ, именно после убийства профиль Клэр начал набирать стремительную популярность в TikTok. После ареста Миллер в рекомендациях у других пользователей начали появляться ее видео, которые многим юзерам показались пугающими. Не исключено, что компания удалит ее аккаунт.