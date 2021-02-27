Россияне стали вдвое больше тратить в преддверии 23 Февраля

Москва, 27 февраля. Траты граждан Российской Федерации перед празднованием Дня защитника Отечества в 2021 году вдвое увеличились по отношению к тому же периоду прошлого года.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса ВТБ. Расходы россиян в преддверии 23 Февраля достигли отметки в 7 миллиардов рублей. Причем больше всего повысились траты отдыхающих граждан в городах Золотого кольца и на горных курортах.

«Львиная доля трат россиян в туристических поездках по стране пришлась на заведения общепита», — заявил банк.

В кафе и ресторанах путешественники оставили почти 6 миллиардов рублей, что в три раза превышает расходы отдыхающих годом ранее. К тому же эта сумма на 13 процентов больше, чем за такой же период предыдущей недели.

Россияне потратились и перед 14 февраля, сообщает Федеральное агентство новостей. Средний чек покупки букета цветов накануне Дня влюбленных составил 2,5 тысячи рублей.