«Бразильский Эскобар» сбежал в Киев на собственном самолете

Бразилиа, 27 февраля. Глава преступной группировки, создавшей миллиардную схему экспорта кокаина из Бразилии в Европу Сержиу Роберту Карвалью купил авиакомпанию в Португалии и улетел на собственном самолете в Киев. Об этом сообщает издание UOL Noticias.

"e fugiu com destino a Kiev, na Ucrânia, no próprio avião" "A Polícia Judiciária também apura se o Major Carvalho está comprando a Omni, usando lobistas brasileiros e "cartolas" ligados ao futebol português" https://t.co/6cRD1mQSVe — Lauro MEU PRESIDENTE É LULA HADDAD Antônio (@NovoLauropro) February 26, 2021

Роберт Карвалью некогда был офицером полиции в штате Мату-Гросу-ду-Сул, и был известен как «майор Карвалью». Впоследствии он занялся наркоторговлей и неоднократно оказывался в тюрьме.

62-летний Карвалью купил авиакомпанию Airjetsul в португальском городе Кашкайш; теперь стало известно, что он сбежал в Киев на собственном самолете. По предположению полиции Португалии, авиакомпания была куплена с целью контрабанды наркотиков из аэродрома Тиреш в Кашкайше.

Кроме того, полицейские Португалии и Бразилии подозревают, что именно Карвалью стоит за попыткой покупки еще одной португальской авиакомпании OMNI при посредничестве некоторых бразильских бизнесменов, в том числе адвоката и бывшего президента футбольного клуба Boavista Жуан Лоурейру.

Майор Карвалью является одним из крупнейших разыскиваемых наркобаронов в Европе. В Португалии он также известен как «бразильский Эскобар». На данный момент он находится в бегах, но полиция предполагает, что в последние два года он жил в Лиссабоне, прежде чем податься на Украину.

Изъятие кокаина

9 февраля полиция Бразилии изъяла 578 кг кокаина, спрятанного внутри пакетов с эмблемами известных футбольных клубов внутри частного самолета Falcon 900, который направлялся из бразильского штата Баия в Тиреш. На борту самолета находились Жуан Лоурейру, испанец Мансур Мохаммед Эредиа, а также бизнесмен, который собирается купить авиакомпанию OMNI, Роулеш Магаляеш. Все трое были задержаны властями Бразилии.

O sexta às 9 acompanhou com a Banda sonora de “Narcos”

toda a reportagem que fez sobre João Loureiro e o jacto com mais de meia tonelada de cocaína. Quem terá escolhido a música no momento da edição?! ???? pic.twitter.com/kFa0Y9Y8Tb — Luís F. Ferreira (@Luygi_) February 26, 2021

Жуан Лоурейру всячески отрицал свое причастие к контрабанде наркотиков, утверждая, что просто направлялся на деловую встречу с бразильскими бизнесменами.

Polícia brasileira desmente João Loureiro: ex-presidente do Boavista viajou no jato com cocaínahttps://t.co/6NpQ3xmPie — António Reis ???????? ???????? (@AntonioReis70) February 27, 2021

Правоохранительные органы Бразилии и Португалии уверены, что наркотические вещества стоимостью примерно 250 млн долларов принадлежали майору Карвалью, который находится в розыске по обе стороны Атлантики.

Операция «Энтерпрайз»

В конце 2020 года федеральная полиция Бразилии провела операцию “Энтерпрайз”, в результате которой было изъято 45 тонн кокаина, которые транспортировались из портов Бразилии в Европу. Стоимость наркотических средств оценивалась в 2,25 млрд реалов (401,8 млн долларов).

Ex-major, chefe do tráfico vivia em casa de 2 milhões de euros na Espanha



O ex-policial militar Sérgio Roberto de Carvalho, 62, conhecido como Major Carvalho, chefe do bilionário esquema de exportação de cocaína do Brasil para a Europa https://t.co/I2oZsHLrGM — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) November 25, 2020

«Бразильский Эскобар» жил под прикрытием в особняке в городе Марбелья испанского региона Малага. Кроме того, у него были две квартиры в Лиссабоне и одна компания, зарегистрированная в Дубае. Все обнаруженное имущество Карвалью было заморожено.

По результатам расследования, перед тем как сбежать в ноябре 2020 года, Карвалью спрятал более 11 млн евро в чемоданах, находящихся в гараже дома в престижном районе Лиссабона, где он снимал квартиру. Португальские власти обнаружили и изъяли деньги в конце 2020 года.