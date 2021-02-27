Хромченко объяснила, почему женщинам не стоит повторять стиль Пугачевой

Москва, 27 февраля. Модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко посоветовала женщинам не пытаться подражать стилю примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

В эфире программы «Модный приговор» Хромченко прокомментировала образы некоторых знаменитостей. Эксперт отметила, что часто поклонники пытаются походить на своих кумиров во всем, поэтому копируют стиль знаменитостей.

По словам Хромченко, Пугачевой удалось найти уникальный образ, и в этом певице помогли дизайнеры. В результате многие захотели одеваться и даже краситься так же, как Примадонна. Однако делать этого не стоит, убеждена ведущая «Модного приговора».

«Если вы не хотите выглядеть смешно, возьмите деталь, намек, продемонстрируйте свою любовь при помощи знакового аксессуара, силуэта, прически — этого вполне хватит», — рекомендовала Эвелина Хромченко.

Модный эксперт считает возможным копирование макияжа знаменитости. Но делать «масло масляное», по словам Хромченко, нельзя, поскольку второй Аллы Пугачевой все равно не получится.

Ведущая «Модного приговора» часто дает зрителям советы по стилю. Например, она показывала, как нужно сочетать в одежде цвета, актуальные в 2021 году.