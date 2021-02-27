Савичева объяснила свой провал на Евровидении-2004

Москва, 27 февраля. Выпускница второй «Фабрики звезд» Юлия Савичева объяснила, почему ее выступление на песенном конкурсе «Евровидение» в 2004 году оказалось провальным.

Певица отправилась на состязание европейских исполнителей с композицией Believe me и заняла одиннадцатое место. На своей странице в Instagram Савичева раскрыла подробности того выступления. Она рассказала, что танцоров, участвовавших в ее номере, густо намазали краской.

На сцене исполнительнице пришлось вставать на партнеров по номеру, и ее нога заскользила по краске. Савичева испугалась, что сейчас упадет и это будет полным фиаско.

«Конечно же, это сказалось на голосе и моем внутреннем состоянии. Я зажалась, соответственно, зажались и связки, голос задрожал», — рассказала певица.

По мнению выпускницы «Фабрики звезд», она была просто не готова к конкурсу такого уровня. Свое выступление на Евровидении-2004 года исполнительница назвала ужасным.

«Я плакала, а Макс (скорее всего, речь идет о продюсере Максиме Фадееве. — Прим. ФАН) говорил мне в трубку, что я была очень красивая. Думаю, он тогда разочаровался во мне», — поделилась Савичева.

Участие в Евровидение стало для знаменитости настоящей школой сцены и жизни. Сейчас исполнительница не может сказать, поедет ли она на песенный конкурс еще раз.

Юлия Савичева уже несколько лет счастлива замужем. У певицы есть трехлетняя дочь по имени Анна. Девочка уже умеет исполнять песни на португальском языке.