США отправляют стратегическую авиацию в Норвегию

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Израиль

Самолеты-заправщики для ВВС Израиля

Министерство обороны Израиля подписало соглашение о приемке первых двух танкеров Boeing KC-46. Эта страна стала вторым после Японии иностранным заказчиком заправщиков от Boeing.

«На следующем этапе планируется закупка еще 2 топливозаправщиков для будущего парка в 8 самолетов, — сообщает министерство обороны. — Все заправщики должны отвечать эксплуатационным требованиям израильских ВВС. Кроме того, в самолеты будут интегрированы израильские системы. Поставка первого судна ожидается к середине 2021 года».

В марте 2020 года Государственный департамент США одобрил закупку Израилем 8 самолетов KC-46 и сопутствующего оборудования. Они должны будут заменить флот из 7 устаревших заправщиков Boeing KC-707, которые сейчас эксплуатируются израильскими ВВС. Ориентировочная стоимость контракта — 2,4 миллиарда долларов.

Норвегия

США перегоняют бомбардировщики в Норвегию

Пентагон впервые перебросил стратегические бомбардировщики Rockwell B-1B Lancer в Норвегию. Ранее B-1B никогда не базировались в этой стране.

Самолеты ВВС США прибыли в Норвегию с базы ВВС Дайeс в Техасе. На авиабазе норвежских ВВС Эрлан «Лансеры» пробудут около трех недель.

Our #B1 Lancers have arrived in Norway! They join 200 #Airmen who deployed earlier this month to conduct the first ever #BomberTaskForce training missions out of Ørland Air Station.



Find out more: https://t.co/iH6NpfMeMa https://t.co/1TpcZ4G71g pic.twitter.com/elts2NUGWK — US Strategic Command (@US_Stratcom) February 22, 2021

В Пентагоне заявили, что этот шаг является «четким сигналом» для России о стратегической важности арктического региона.

Пакистан

Пакистан планирует приобрести турецкие ударные вертолеты, несмотря на санкции США

Выступая 24 февраля на виртуальной конференции Defense IQ International Military Helicopter 2021, представитель минобороны Пакистана заявил:

«Контракт немного задерживается. Производитель вертолетов надеется преодолеть политические препятствия. Мы по-прежнему с нетерпением ждем завершения контракта с правительством Турции».

Соглашение на 1,5 миллиарда долларов о поставке турецких вертолетов было подписано еще в июле 2018 года. Однако затем США приостановили экспорт вертолетных двигателей в Турцию в «наказание за покупку российских ЗРС С-400».

PAKISTAN AND TURKEY TO PROCEED WITH $1.5 BILLION ATTACK HELICOPTER DEAL



While speaking at the 2021 Defense IQ’s virtual International Military Helicopter Conference, a high-ranking Pakistan Army official said #Pakistan will proceed to acquire T129 attack helicopters from #Turkey pic.twitter.com/h9eIQHh6Fn — DG AO Directorate PSF (@AODirectorate) February 26, 2021

Вертолет ATAK T-129 оснащен двумя двигателями T800-4A производства LHTEC — совместного предприятия американской Honeywell и британской компании Rolls-Royce.

Разрешение ситуации возможно только после замены американских двигателей на турецкие, над которыми сейчас работают инженеры, обещая закончить проект к концу года.

Польша

Польская армия приняла на вооружение новейший БПЛА-камикадзе Warmate

БПЛА прошел все необходимые испытания и сертификацию и теперь готов к развертыванию регулярными войсками, а также силами территориальной обороны.

????????The Poland army has adopted the latest kamikaze UAV Warmate developed by the Polish company WB Electronics.



In November 2017, the company received a contract for the supply of 1,000 units. such UAVs. The contract value is 100 million Polish zlotys (20 million US dollars). pic.twitter.com/T4LHRvTnve — Asia.India-Defense (@Xia257) February 25, 2021

Беспилотник разработан польской компанией WB Electronics. В ноябре 2017 года компания получила контракт на поставку 1 000 единиц таких БПЛА. Стоимость контракта — 100 миллионов польских злотых (20 миллионов долларов США). Помимо Польши, беспилотник также был испытан Турцией и Украиной.

Россия

На авиабазе Хмеймим открыли памятник летчику Олегу Пешкову

Открытие памятника Олегу Пешкову на аллее Героев авиабазы Хмеймим прошло со всеми подобающими воинскими почестями: залпом салютной команды и государственным гимном в исполнении военного оркестра.

Ко Дню защитника Отечества в Сирии ???????? на авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему в 2015 году на севере САР военному летчику Олегу Пешкову ????????.



Монумент установлен рядом с памятниками других пилотов, погибших в этой арабской стране.



????@zvezdanews #Россия #Память pic.twitter.com/UKNFpFXAYY — МИД России ???????? (@MID_RF) February 24, 2021

«Мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле. Всем, кто, не щадя себя, защищал Отечество на дальних рубежах, кто пожертвовал своей жизнью ради чести и ради Отечества», — сказал командующий группировкой войск ВС РФ в САР Александр Чайко.

Российский Су-35 не упоминается в плане закупок ВВС Индонезии

Военно-воздушные силы Индонезии сообщили о намерениях приобрести к 2024 году машин четвертого поколения. План закупок ВВС до 2024 года не включает российские истребители Су-35. Для закупки предполагаются французские Dassault Rafale и/или подержанные американские F-15.

Отсутствие упоминания Су-35 прямо указывает на то, что Джакарта отказывается от сделки с РФ в основном из-за страха перед американскими санкциями.

США

Boeing начинает производство Т-7А Red Hawk

23 февраля компания Boeing объявила о том, что приступила к производству учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk. Он спроектирован полностью с использованием систем симуляции на основе 3D-моделей всего за 3 года. Процесс сборки теперь больше напоминает конструктор. Считается, что это повысит качество изготовления самолета на 75%.

Step onto the #T7A Red Hawk production line where assembly has begun at our St. Louis, Mo., facility. The Boeing-@SAAB T-7A Red Hawk is the advanced trainer for future @USAirForce pilots. Let’s go fly! pic.twitter.com/6ymlAHN5KK — Boeing Defense (@BoeingDefense) February 23, 2021

Boeing также ведет переговоры с ВМС США о замене реактивного УТС T-45 Goshawk на новые Red Hawk. В свою очередь в сентябре 2018 года ВВС США заключили с Boeing контракт на поставку 351 УТС и 46 наземных тренажеров. Стоимость такого контракта — 9,2 миллиарда долларов.

Госдепартамент предостерег Египет от покупки российских истребителей Су-35

Во вторник Госдепартамент заявил, что США выразили обеспокоенность по поводу потенциальной покупки Египтом российских истребителей Су-35. Госсекретарь США Энтони Блинкен поднял этот вопрос во время телефонного разговора со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

U.S. Secretary of State Antony Blinken raised concerns about Egypt’s potential procurement of Su-35 fighter aircraft from Russia in a call Tuesday with his Egyptian counterpart. U.S. raises human rights, Russia aircraft with Egypt - State Dept https://t.co/JTUBqRYzaG — Fatma Lotfi (@f_lotfii) February 24, 2021

Авария истребителя Dassault Mirage во Флориде

25 февраля в США потерпел крушение двухместный истребитель Dassault Mirage F.1B. Он использовался частной компанией Airborne Tactical Advantage Company (ATAC). Оба летчика получили легкие ранения.

A #Mirage #F1B operated by Airborne Tactical Advantage Company (#ATAC) #crashed at the end of the runway of Tyndall Air Force Base. https://t.co/msd4mQzlCx — AeroTime News (@AviationNews) February 26, 2021

АТАС приобрела 63 самолета Mirage F.1, снятых с вооружения ВВС Франции.

Крушение военного вертолета в Алабаме

25 февраля в США близ Озарка (Алабама) разбился боевой вертолет Boeing AH-64D Apache.

A Boeing AH-64D Apache combat helicopter (serial number 05-05496, tail number 96A) from the 1st Battalion of the 14th Aviation Regiment (1-14th AVN) of the Army Aviation is reported to have crashed on February 25 in the United States near Ozark (Alabama) . pic.twitter.com/IWJSbXSe4T — Asia.India-Defense (@Xia257) February 27, 2021

Он был приписан к 1-му батальону 14-го авиационного полка армейской авиации США, который осуществляет подготовку летного состава на вертолетах серии АН-64D/E. Оба члена экипажа получили травмы.

Турция

Новый ударный вертолет T629 ATAK

В Сети появились фотографии нового ударного вертолета T629 ATAK производства аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries. Допускается, что он может стать беспилотным. Взлетная масса ударного вертолета составит 6 тонн (на тонну больше, чем у Т129), что увеличит возможности в рамках боевой нагрузки.

Turkish Aerospace Industries (TAI) ???????? unveils the prototype of unmanned attack helicopter T629.#Turkey pic.twitter.com/MjwUqDzYux — Pakistan Defence (@Defence__Pak) February 25, 2021

Кроме этого, с 2019 года Турция ведет разработку тяжелого ударного вертолета ATAK 2. Максимальная взлетная масса — 10 тонн, из которых 1,2 тонны полезной нагрузки. Первый полет тяжелого вертолета запланирован на 2024—2025 годы.

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