МИД РФ призвал европейских дипломатов не вмешиваться в дела Молдавии

Москва, 27 февраля. Европейские дипломаты не должны вмешиваться в дела Молдавии, заявили в МИД России.

Ранее представитель ЕС в Молдавии Петер Михалко заявил, что необходимо снова запретить в стране вещание российских каналов, хотя парламент страны уже после президентских выборов принял закон о возобновлении их работы. Заявление дипломата поддержали послы всех европейских стран в Кишиневе.

Как отмечается в сообщении российского МИД, такое поведение является вмешательством во внутренние дела страны.

«Рассчитываем, что наши европейские коллеги помнят, что Молдавия, помимо Соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством-участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС», — напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Министерство иностранных дел РФ призвало официальных лиц ЕС проявить дипломатическую этику и не вмешиваться в дела государств открыто.

Ранее стало известно, что Молдавия стоит на грани железнодорожной катастрофы. Кредитная задолженность «Железных дорог Молдовы» в 2020 году достигла более 26,3 млн долларов.