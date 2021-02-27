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Ученые из Гарварда назвали необходимое количество шагов для продления жизни

Ученые из Гарварда назвали необходимое количество шагов для продления жизни

Вашингтон, 27 февраля. Продолжительность жизни можно увеличить, если проходить в день 4,4 тысячи шагов. Исследование проводили ученые из Гарвардского университета.

Концепция прохождения минимум 10 тысяч шагов в сутки является устаревшим мифом. Оказывается, эту норму придумала японская компания, когда выпустила шагомер со слоганом «Пройдем 10 000 шагов в день». Специалисты из Гарварда выяснили, что для укрепления здоровья будет достаточно 4,4 тысячи шагов в день. При этом по мере увеличения количества шагов снижается риск преждевременной смерти. Прогулки рекомендуется дополнять более энергичными упражнениями.

Другие исследователи полагают, что в данном вопросе лучше сосредоточить внимание на времени, проведенном на свежем воздухе. Например, лесные прогулки способствуют снижению кровяного давления, частоты сердечных сокращений и гормона стресса.

Ключом к долголетию также считаются чеснок и некоторые специи. Употребление этих продуктов способствует укреплению иммунитета, а также снижает вероятность развития рака и других заболеваний.

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