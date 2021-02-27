Военнослужащие Северного флота приступили к отработке стрельбы из пистолета Макарова

Москва, 27 февраля. Военнослужащие управления армии ВВС и ПВО Северного флота сдают нормативы по стрельбе из пистолета, говорится в сообщении Минобороны России.

Стрельба проходит в ходе плановых занятий по боевой подготовке. Табельным оружием являются пистолеты Макарова (ПМ). Личный состав вел огонь по ростовым мишеням. Согласно условиям выполнения упражнения, на попадание в цель отводилось только две попытки. В зачет шли результаты лучшей из них.

Упражнения по стрельбе из пистолетов наравне со сдачей нормативов по физподготовке включены в программу испытаний военнослужащих для присвоения классной квалификации. Начало проверки назначено на март 2021 года. К занятиям по огневой подготовке привлечено 300 человек, в том числе и более 100 женщин.

Ранее гендиректор концерна «Калашников» сообщил, что пистолет Лебедева (ПЛ-15) в будущем придет на смену ПМ.