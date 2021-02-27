Камила Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию

Москва, 27 февраля. Победительница юниорского чемпионата мира Камила Валиева стала первой по результатам короткой программы в финале Кубка России.

Камила Валиева возглавила турнирную таблицу финального турнира Кубка России по фигурному катанию, который проходит в столичном ДС «Мегаспорт». Она набрала 88,71 балла, что превышает мировой рекорд.

Второе место после короткой программы занимает Дарья Усачева. Елизавета Туктамышева, которая недавно устроила откровенную фотосессию для журнала Maxim, идет на третьей позиции. В воскресенье участницы финала Кубка России представят произвольную программу.