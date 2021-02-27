Военный эксперт назвал главные преимущества Су-27 перед западными конкурентами

Москва, 27 февраля. Истребитель Су-27 является одним из самых удачных в истории российского самолетостроения, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее зарубежные эксперты заявили, что Су-27 является высокоэффективной боевой машиной, которая была создана в качестве ответа на американский F-15. При этом российский истребитель превзошел своего конкурента, что обусловило его высокую популярность за рубежом, пишут Nation News.

«Возможности Су-27 огромны. Самолет может развивать скорость до 2,35 Маха, нести до восьми ракет класса «воздух-воздух» или множество бомб. В руках опытного пилота истребитель может выполнять невероятные трюки», — отмечают западные аналитики.

Дандыкин считает, что Су-27 с 80-х годов прошлого века находится на вооружении, но по-прежнему отлично справляется с боевыми задачами. Он назвал истребитель одной из самых удачных советских и российских авиационных боевых платформ. По его словам, отличительными особенностями Су-27 являются высокая маневренность и многофункциональность.

«Это тяжелый ударный истребитель, который может работать и в воздухе, и на земле. Его модификации есть и в палубной авиации, которые и сейчас находятся на вооружении у Северного флота», — заявил эксперт.

Ранее ФАН писал, что в наши дни Су-27 находится на вооружении многих стран, что делает его одним из главных самолетов в мире.