Тарзан признался, что «грешит» в свободное время

Москва, 27 февраля. Известный стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, признался, что «грешит» новым увлечением в свободное время.

О своем хобби супруг певицы Наташи Королевой рассказал на странице в Instagram. Похоже, стриптизер серьезно увлекся живописью. Тарзан запечатлел себя с кистью в руках возле одной из своих работ. Фотографию Глушко сопроводил стихотворением, которое, видимо, сочинил сам.

«Жизнь изначально нам дана, и в том никто не виноват. Жестока, ограничена, скучна... Ни дать, ни взять — Малевича квадрат! Я на Малевича квадрат портрет, пожалуй, напишу. По мне, квадратик скучноват — и вот поэтому грешу!» — написал бодибилдер.

Подписчики Тарзана высоко оценили его таланты. По мнению поклонников, Глушко вполне успешно пишет картины и сочиняет стихи.

«Когда в молодости мои умные друзья обсуждали квадрат Малевича, я тихо сидела и молчала. И потому всегда сходила за умную. Только к старости я смело заявляю, что портрет Глушко мне нравится больше»; «Сережа, правильно — жить нужно по полной»; «Талантливый человек талантлив во всем. Прекрасное творение, спасибо, что радуете нас», — написали восхищенные комментаторы.

Тарзан решил использовать свой художественный талант, чтобы радовать близких. Сергей Глушко ранее написал портрет их с Королевой сына Архипа.