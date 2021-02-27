«Яндекс» решил разделить сервисы на две бизнес-группы

Москва, 27 февраля. Объединение бизнес-юнитов с похожими бизнес-моделями, механиками развития и пользовательскими задачами анонсировал управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

Будут созданы два ключевых блока — «E-commerce и ridetech» и «Поиск, рекламные и облачные сервисы». Первый будет включать сервисы «Яндекс Go» и «Яндекс.Маркет». Их руководители сохранят свои должности, но саму бизнес-группу возглавит CEO «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко. «Рекламной» вертикалью будет управлять руководитель поискового портала Андрей Стыскин.

При этом на финансовую отчетность разделение никак не повлияет: «Яндекс» продолжит раскрывать показатели по сегментам. За рамками созданных групп останутся направление беспилотников, различные экспериментальные проекты, «Яндекс.Вертикали» и «Медиасервисы». Возможно, в будущем из каких-то бизнес-юнитов появятся новые бизнес-группы, отметил Худавердян.

По данным Forbes, за прошлый год «Яндекс» подорожал более чем на 57%. IT-корпорация третий год подряд стала лидером рейтинга самых дорогих интернет-компаний российского сегмента.