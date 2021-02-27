Тысячи человек эвакуированы из-за бомбы времен Второй мировой войны в Британии

Эксетер, 27 февраля. Массовую эвакуацию граждан провели в Британии после обнаружения двухметрового боеприпаса.

Предмет был найден строителями в английском городе Эксетер. В управлении местной полиции рассказали, что после обнаружения объекта пришлось эвакуировать около двух тысяч домов. Среди потенциально спасенных в основном студенты, пишут местные СМИ.

Для безопасности радиус эвакуации был увеличен с первоначальных 100 метров до 400. Правоохранители также перекрыли движение по железнодорожным путям, проходящим рядом с университетом. В настоящий момент специалисты готовятся к подрыву бомбы. Уничтожение запланировали завершить до конца дня.