Япония разрешила береговой охране открывать огонь по иностранным кораблям

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о противостоянии Пекина и Вашингтона в Южно-Китайском море, обострении ситуации вокруг спорных островов между Японией и КНР и последствиях захвата власти военными в Мьянме.

Южно-Китайское море

23 февраля китайские СМИ сообщили, что, по крайней мере, 10 бомбардировщиков H-6J, способных нести противокорабельные ракеты, приняли участие в учениях в Южно-Китайском море (ЮКМ). Военные маневры включали отработку атак на дальних дистанциях и улучшение координации между пилотами-новичками и опытными летчиками.

С одной стороны, учения направлены на противодействие недавним операциям ВМС США в Южно-Китайском море, в которых были задействованы сразу две ударные группы с авианосцами — USS Theodore Roosevelt и USS Nimitz. С другой стороны, НОАК таким образом продолжает оказывать давление на Тайвань. На следующий же день американский эсминец USS Curtis Wilbur прошел через Тайваньский пролив, чтобы «продемонстрировать приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Пекин неоднократно протестовал против военных операций США в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, обвиняя Штаты в нарушении суверенитета и разжигании напряженности.

Judging from the report footage, military observers identified the two types of bombers as the H-6J, which is reportedly capable of carrying six anti-ship cruise missiles and is equipped with extra electronic countermeasure pods, and the H-6G. https://t.co/6peaoCcbE4 — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) February 24, 2021

24 февраля ВМС Китая и Сингапура начали совместные учения в ЮКМ, включая отработку поисково-спасательных операций. Маневры являются частью соглашения 2019 года об углублении военных связей между двумя странами. В последний раз они проводились в 2016 году.

«Эти учения представляют собой консенсус, достигнутый двумя военно-морскими силами и направленный на укрепление взаимного доверия, дружбы, содействие сотрудничеству и совместному построению морского сообщества с общим будущим», — сказал официальный представитель ВМФ Гао Сючэн.

Пекин пытается укрепить свои связи со странами Юго-Восточной Азии на фоне растущего противостояния в регионе с Вашингтоном. В свою очередь американцы при Джо Байдене рассчитывают возобновить альянсы с региональными союзниками, включая Филиппины, Таиланд, Индонезию и, возможно, Вьетнам.

Great photographs of the Singapore-China naval exercise in the South China Sea yesterday. https://t.co/R0q1C0mPe7 — Defense Witness (@Distant_Witness) February 25, 2021

Индонезия

26 февраля полиция Индонезии произвела серию арестов в провинции Восточная Ява. В городах Сурабая, Сидоарджо, Моджокерто и Маланг по подозрении в терроризме были задержаны 12 человек.

Правоохранители отказались разглашать подробности дела, так как следствие не закончено. Известно только, что задержанные, предположительно, относятся к одной террористической сети.

Densus 88 Antiteror Amankan Terduga Teroris di Rungkut Surabaya, Panah Hingga Samurai Disita #Nasional https://t.co/FYfh2REIV4 pic.twitter.com/bI1qmo6WoZ — WowKeren (@wow_keren) February 26, 2021

Еще одна сеть может существовать на северо-западе страны в провинции Ачех, где в прошлом месяце были задержаны пятеро боевиков. Расследование показало, что подозреваемые причастны к деятельности «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Они планировали использовать самодельные бомбы в нападениях на военных, полицейских и административные здания правительства в Ачехе.

После ареста правоохранители обнаружили и конфисковали материалы для изготовления бомб, записи с угрозами в адрес правительства, армии и полиции, а также пять паспортов. Индонезийские экстремисты намеревались отправиться в Афганистан, чтобы присоединиться к местному филиалу ИГ.

Мьянма

В стране продолжается противостояние между военными властями и их противниками, которые организовали Движение гражданского неповиновения. В результате столкновений погибли уже по меньшей мере четыре человека и многие получили ранения.

22 февраля Европейский союз заявил, что присоединяется к санкционной политике в отношении мьянманских военных вслед за США и Великобританией. А Вашингтон и Лондон тем временем ввели дополнительные санкции против новых властей Мьянмы.

24 февраля министр иностранных дел Мьянмы Вунна Маун Лвин посетил Таиланд в рамках первого зарубежного визита с тех пор, как военные захватили власть в начале этого месяца. В Бангкоке он провел переговоры с главами МИД Таиланда и Индонезии. Именно Джакарта сейчас активно пытается наладить связь между военными и гражданскими властями Мьянмы для разрешения кризиса.

«Мы просим всех проявлять сдержанность и не прибегать к насилию, чтобы избежать жертв и кровопролития», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Тем временем постоянный представитель Мьянмы при ООН Чжо Мо Тун подчеркнул, что остается представителем свергнутого гражданского правительства.

«Необходимы самые решительные действия со стороны международного сообщества, чтобы немедленно положить конец военному перевороту, притеснениям невинных людей, вернуть государственную власть народу и восстановить демократию», — заявил мьянманский представитель при ООН.

Myanmar state TV said UN Ambassador Kyaw Moe Tun had been fired for betraying the country, but the junta has not been recognised by the world body as Myanmar's government #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/pZxttFKxU0 — Matthew Tostevin (@TostevinM) February 27, 2021

Таиланд

Утром 25 февраля патруль из 16 рейнджеров попал в засаду в горной части района Рангэ в провинции Наратхиват на юге страны. В результате взрыва бомбы и последующей перестрелки двое военных были убиты и еще один получил ранения. Предположительно, нападавшими руководил боевик по имени Абдулла Булла, но никаких подробностей о нем неизвестно.

В южных провинциях Паттани, Наратхиват, Яла и четырех районах провинции Сонгкхла, где проживают преимущественно мусульмане-малайцы, войну за отделение от Таиланда ведут сразу несколько радикальных исламистских группировок. Крупнейшей из них является «Национальный революционный фронт» (BRN), которого военные и подозревают в организации атаки.

С января 2020 года Малайзия выступает в качестве посредника в мирных переговорах между правительством Таиланда и «Национальным революционным фронтом». Но из-за пандемии COVID-19 встречи проходят в режиме онлайн.

THAILAND: Two rangers killed, another wounded in Narathiwat attack #Terrorismhttps://t.co/qU2GtMPywF — Erudite Risk (@EruditeRisk) February 26, 2021

Несмотря на мирные инициативы, за неполные два месяца текущего года в результате нападений боевиков как минимум пять гражданских лиц и правительственных чиновников лишились жизни и еще 21 получил ранения. Всего же с момента возобновления сепаратистского движения в январе 2004 года в регионе было убито более 7 000 человек.

Филиппины

23 февраля филиппинские военные заявили, что арестовали девять женщин, которые планировали совершить теракты на территории страны. Все они являются родственницами действующих или убитых боевиков радикальной исламистской группировки «Абу Сайяф» (запрещена в РФ), аффилированной с «Исламским государством».

Совместная операция военных и полиции была проведена рано утром 19 февраля в трех городах южной провинции Сулу. У женщин обнаружены материалы для изготовления бомб, в том числе детонаторы, гвозди, аккумуляторы, мобильные телефоны, рюкзаки, а также граната и план предполагаемого района атаки.

Look: Security forces arrested nine women linked to the Abu Sayyaf, including some purportedly being groomed as suicide bombers, during operations in Sulu. pic.twitter.com/Qk9Xlt6IKK — Daily Tribune (@tribunephl) February 23, 2021

Среди арестованных — три дочери и сестра Хатиба Хаджана Саваджаана, лидера «Абу Сайяф» и «исполняющего обязанности эмира» ИГ на Филиппинах. Власти считают, что в июле прошлого года он был ранен в перестрелке с военными на острове Холо в окрестностях города Патикуль и вскоре скончался. Руководство группировкой, предположительно, принял на себя его племянник Мунди Саваджаан.

Через несколько недель в городе Холо провинции Сулу произошел двойной теракт, в результате которого погибли 15 человек и еще 76 были ранены. Атаку совершили две вдовы ранее убитых боевиков «Абу Сайяф», выступив в качестве террористок-смертниц.

Япония

В связи с участившимися в последнее время случаями захода китайских кораблей в спорные воды правительственные чиновники разрешили Береговой охране Японии открывать огонь по иностранным судам при попытке высадиться на спорные острова Сэнкаку/Дяоюйдао. Ранее стрелять можно было только в случае самообороны. Всего несколько недель назад Китай ввел в действие новый закон, который позволяет его береговой охране использовать оружие против чужих кораблей в своих водах.

Вскоре представитель Министерства обороны США Джон Кирби неожиданно заявил, что Штаты поддерживают суверенитет Японии над спорными островами. Но спустя несколько дней назвал свое заявление ошибкой и принес извинения.

«Нет никаких изменений в политике США в отношении суверенитета над островами Сэнкаку», — уточнил Кирби.

Ситуация вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море продолжает обостряться в дополнение к уже «традиционному» напряжению в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

Japan's coast guard could directly fire against foreign official vessels under laws by regarding vessels aiming to land on the Senkaku Islands as committing violent crimes. https://t.co/4Vqjj47pJK — South China Sea News (@SCS_news) February 25, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.