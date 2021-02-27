Валентин Юдашкин сделал карьеру кутюрье благодаря супруге

Москва, 27 февраля. До того, как Валентин Юдашкин стал знаменитым кутюрье, его супруга Марина работала мастером-парикмахером в одном из лучших столичных салонов красоты, в «Чародейке».

Марина познакомилась с будущим мужем в парикмахерской. Вместе с подругой Ольгой Анваровой она готовилась к международному семинару, для которого ей нужно было придумать прически. Однажды в «Чародейку» зашел молодой визажист по имени Валентин. Ему приглянулась мастер-парикмахер Марина.

В начале Перестройки Валентин Юдашкин женился на художнице по прическам. Супруги недолго проработали в салоне после свадьбы и решили открыть свое дело. У них за спиной была лишь однокомнатная квартира Марины, в которой родилась их единственная дочь Галина. Юдашкин благодаря поддержке известной супруги вскоре стал востребованным художником-модельером. Они с Мариной поменялись ролями.

«Я на тот момент — мастер международного класса, первая международная чемпионка в России, так что я была некой королевишной. Но не пожалела, что пожертвовала карьерой ради семьи», — заявила Юдашкина в эфире шоу «Сегодня вечером» в студии Максима Галкина.

Валентин Юдашкин и его семья сейчас переживают не лучшие времена — модельер борется с онкологическим заболеванием. Кутюрье признавался, что из-за тяжелого недуга не строит планы на годы вперед.