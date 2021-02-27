Названа причина появления «мозгового тумана» после перенесенного коронавируса

Вашингтон, 27 февраля. Ученые из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке выяснили, из-за чего появляется так называемый «мозговой туман» у переболевших коронавирусом.

Совместно с коллегами они изучили спинномозговую жидкость 18 больных раком пациентов, у которых диагностировали неврологическую дисфункцию после заражения COVID-19. У них обнаружился высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости.

К симптомам «мозгового тумана» относятся усталость, потеря памяти, спутанность сознания и другие аномалии. Согласно данным ученых, в ряде случаев COVID-19 приводит к так называемому цитокиновому шторму, который представляет опасность для жизни.

«Это вызывает наблюдаемые у пациентов симптомы энцефалопатии — поражения головного мозга, которые приводят к гибели отдельных нейронов», — добавили эксперты.

ФАН ранее писал, что «мозговой туман» встречается у 20-30% людей, вылечившихся от COVID-19. Специалисты предполагают, что к нарушениям приводят как воспалительные процессы в организме, так и кислородное голодание вместе с общим ослаблением иммунной системы.