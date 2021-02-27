Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Названа причина появления «мозгового тумана» после перенесенного коронавируса

Названа причина появления «мозгового тумана» после перенесенного коронавируса

Вашингтон, 27 февраля. Ученые из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке выяснили, из-за чего появляется так называемый «мозговой туман» у переболевших коронавирусом.

Совместно с коллегами они изучили спинномозговую жидкость 18 больных раком пациентов, у которых диагностировали неврологическую дисфункцию после заражения COVID-19. У них обнаружился высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости.

К симптомам «мозгового тумана» относятся усталость, потеря памяти, спутанность сознания и другие аномалии. Согласно данным ученых, в ряде случаев COVID-19 приводит к так называемому цитокиновому шторму, который представляет опасность для жизни.

«Это вызывает наблюдаемые у пациентов симптомы энцефалопатии — поражения головного мозга, которые приводят к гибели отдельных нейронов», — добавили эксперты.

ФАН ранее писал, что «мозговой туман» встречается у 20-30% людей, вылечившихся от COVID-19. Специалисты предполагают, что к нарушениям приводят как воспалительные процессы в организме, так и кислородное голодание вместе с общим ослаблением иммунной системы.

Новости партнеров