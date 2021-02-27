МИД Сирии потребовал от Совбеза ООН защитить страну от нападений США

Дамаск, 27 февраля. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики направило письмо на имя генсека ООН и председателя Совбеза ООН по поводу американского авианалета в Дейр эз-Зоре.

Удары американской авиации по объектам на территории Сирии на границе с Ираком в письме названы актом неприкрытой агрессии против суверенного государства. МИД Сирии отметил, что это не первый случай, когда американцы бомбят страну под надуманными предлогами. Дипломатическое ведомство республики требует от Совбеза ООН взять на себя ответственность и помешать постоянному его участнику совершать агрессивные действия против Сирии.

Авиаудар в Дейр эз-Зоре был осуществлен по личному приказу президента США Джозефа Байдена. Федеральное агентство новостей отметило, что это было первое действие Байдена в Сирии после его инаугурации. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал атаку местью за нападение на базу США в Эрбиле.