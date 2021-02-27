Морское соглашение с Турцией: почему премьер Ливии одобрил демаркацию границ

Премьер-министр переходного правительства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба в ходе пресс-конференции 25 февраля заявил, что меморандум о морских границах, подписанный с Турцией 27 ноября 2019 года, останется в силе, в то время как соглашение о военном сотрудничестве с Анкарой будет пересмотрено.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в решении политика и соответствует ли оно интересам граждан североафриканского государства.

Кто такой Абд аль-Хамид Дабиба?

До вступления в должность премьер-министра Ливии бизнесмен Абд аль-Хамид Дабиба практически никому не был известен за пределами своей страны. Более того, мало кто верил, что он в начале февраля 2021 года возглавит переходное правительство североафриканского государства. Тем не менее большинство голосов 75 участников переговорного процесса под эгидой ООН в Женеве были отданы в его пользу. Ему и новому председателю Президентского совета Мухаммаду Юнису аль-Манфи поручена крайне непростая, но очень важная задача — объединить народ и провести реформы, способствующие восстановлению разрушенной экономики.

Политик родился в 1959 году в городе Мисурата, расположенном в двухстах километрах восточнее столицы Триполи. Обучение он проходил в Университете Торонто, который считается самым престижным вузом в Канаде. Имеет диплом инженера. Получив образование, вернулся на родину, где его карьера стремительно пошла вверх благодаря строительному буму.

Опыт и отличные лидерские качества будущего премьер-министра не остались незамеченными. В 2007 году бывший глава страны Муаммар Каддафи поручил ему руководство Ливийской инвестиционно-девелоперской компанией (LIDCO), ответственной за целый ряд крупнейших проектов. Под началом Дабибы организация возвела тысячи жилых зданий в Сирте.

После «арабской весны» 2011 года, когда североафриканское государство погрузилось в хаос, политик, несмотря на царившую анархию и раскол в обществе, продолжал заниматься бизнесом. Так, в феврале того же года он возглавил самый известный и титулованный футбольный клуб Ливии «Аль-Иттихад». В 2016 году организовал движение «Аль-Мустакбаль», выступавшее за скорейшее урегулирование разногласий, прекращение кровопролития и реформацию, которое фактически стало отправной точкой его политической карьеры.

Временный премьер-министр

Срок полномочий Абд аль-Хамида Дабибы на посту премьера ограничен датой проведения единых выборов, которые назначены на 24 декабря 2021 года. За это время ему необходимо выполнить колоссальный объем работы.

В ближайшие месяцы политику предстоит заняться объединением военных и государственных институтов, а также примирением граждан, являвшихся долгие годы разобщенными. До конца года ему необходимо провести тщательную подготовку к волеизъявлению, в том числе обеспечить защиту населения в ходе избирательного процесса.

«Мы будем работать, чтобы органы безопасности были профессиональными, а оружие находилось в монополии государства», — подчеркнул Дабиба в ходе недавней видеоконференции.

Новый премьер-министр пообещал ливийскому народу создать министерство «национального примирения» для привлечения в страну иностранных инвестиций и обеспечения рабочих мест для молодежи. В нынешних условиях амбициозному политику достаточно непросто будет реализовать все проекты, поскольку западный и восточный регионы по-прежнему с недоверием относятся к тем или иным инициативам временного правительства, опасаясь быть обделенными. Также не стоит забывать о влиянии ряда стран, прежде всего Турции и Египта, у которых несколько различные интересы в Ливии и давняя взаимная неприязнь.

Неоднозначное соглашение с Турцией

Ратификация турецким парламентом меморандума о демаркации морских границ в Средиземном море 5 декабря 2019 года спровоцировала международный резонанс. Документ, подписанный 27 ноября 2019 года Реджепом Тайипом Эрдоганом и экс-главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, затрагивал интересы целого ряда государств, прежде всего Греции. Договоренности сформировали проблему для реализации части нефтегазовых проектов в Восточном Средиземноморье.

Главными противниками «морского соглашения» стали Афины и Рим, заявившие о его незаконности. Так, глава греческого МИД Никос Дендиас подчеркнул, что оно не имеет под собой никакой юридической силы. Подобная реакция была вполне ожидаемой, поскольку это касалось части исключительной экономической зоны европейской страны, в том числе острова Родос. Париж также выступил против ливийско-турецкого меморандума, указав на его негативное влияние на безопасность в регионе.

Между тем для Ливии выгодно сохранить сотрудничество с Анкарой, которая длительное время финансировала десятки различных проектов в североафриканском государстве. Еще до событий 2011 года, преследуя исключительно собственные интересы, турецкие компании оказывали Триполи помощь в развитии инфраструктуры, а также в сфере здравоохранения и образования. Важно отметить, что Организация Объединенных Наций в октябре 2020 года зарегистрировала соглашение о разделении морских границ в Восточном Средиземноморье в соответствии со статьей 102.

«Турция может сыграть фундаментальную роль в оказании помощи ливийцам в достижении их целей», — заявлял Абд аль-Хамид Дабиба в интервью информационному агентству Anadolu.

Ставка на многовекторную политику

Не стоит забывать, что еще одним важным союзником Ливии является Египет, пренебрегать поддержкой которого было бы крайне неразумно. Несмотря на давнее политическое противоборство последнего с Турцией, переходное правительство намерено налаживать контакты со всеми потенциальными партнерами ради благополучия граждан. Стратегия нового премьер-министра заключается в поиске баланса в отношениях с Анкарой и Каиром, что подтверждает его недавняя встреча с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.

В ходе визита в соседнюю страну Дабиба поблагодарил египетские власти за усилия по урегулированию межливийского кризиса и в борьбе с террористической угрозой и подчеркнул важность «установления всеобъемлющего партнерства» между народами.

На пресс-конференции в минувший четверг политик обратил внимание на тот факт, что соглашения о военном сотрудничестве с Турцией и в сфере безопасности требуют пересмотра. Также он выступил за скорейший вывод иностранных сил из страны. Очевидно, что, принимая это решение, он руководствуется прежде всего интересами Ливии. Его план заключается в достижении компромисса между всеми регионами и укреплении взаимоотношений с ключевыми зарубежными партнерами ради обеспечения стабильности своей страны и объединения населения.

Десять месяцев на объединение страны

В Ливии сейчас происходят полномасштабные политические перемены. После провала Схиратских соглашений 2015 года, по итогам которых было сформировано Правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, у страны появился еще один шанс встать на путь мира и восстановления.

Президентскому совету — органу, исполняющему обязанности главы государства под управлением бывшего председателя Файеза Сарраджа, — почти за пять лет существования так и не удалось добиться урегулирования затяжного кризиса. Причиной этому послужило игнорирование интересов граждан. У нового переходного правительства во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой в распоряжении есть всего лишь десять неполных месяцев на то, чтобы объединить страну, провести реформы, укрепить связи с партнерами и подготовить фундамент для выборов. Первый камень уже заложен, последующие шаги политика определят дальнейшую судьбу Ливии.