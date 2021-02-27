Тульская область активно готовится к сильному паводку

Тула, 27 февраля. В Тульской области резко потеплело. Двадцатиградусные морозы и горы снега сменились на положительные температурные показатели и бурлящие реки под ногами.

Регион в ожидании сильного половодья. Ведь таких обильных снегопадов, как этой зимой, не было уже несколько лет.

По данным тульского гидрометцентра, количество воды в снеге в сейчас выше нормы в два раза. Высота снежного покрова в среднем по области составляет 55 сантиметров при норме 36 сантиментов. Снегозапас на территории области превышает многолетние значения за последние 35 лет (период с 1985 по 2020 годы).

«Во время весеннего половодья возможно подтопление 14 низководных мостов в восьми муниципальных образованиях области. Из-за этого может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами. А это почти две с половиной тысячи людей, 260 из которых – дети. Кроме этого, в зоне возможного риска один участок дороги регионального значения, а также несколько десятков домов в частном секторе», — рассказ ФАН начальник пресс-службы регионального МЧС Максим Пряхин.

Как стало известно ФАН, в области в связи с этим создана специальная рабочая группа. В целях безаварийного пропуска паводковых вод в настоящее время специалистами проводится очистка прибрежной полосы и русел рек у низководных мостовых переездов от мусора и валежника. Очищаются дренажные системы от наледи. Приводятся в порядок гидротехнические сооружения.