Вакцинагейт в Эквадоре: глава Минздрава подал в отставку из-за прививок

Кито, 27 февраля. Министр здравоохранения Эквадора ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщил президент Эквадора Ленин Морено на своей официальной странице в Twitter.

https://twitter.com/Lenin/status/1365310693520605189

Глава Минздрава Хуан Карлос Севальос принял решение покинуть свой пост на фоне скандале, разразившегося по причине вакцинации приближенных к министру вне установленного порядка.

«Есть люди, которые только видят ошибки. Я уважаю их мнение. Но я предпочитаю помнить министра как человека, который взял на себя трудную задачу по управлению системой здравоохранения в худший период эпидемиологического кризиса в Эквадоре и в мире, а также который своим трудом и с самопожертвованием помог спасти сотни тысяч жизней», — объявил президент Морено.

В письме президенту Севальос объявил о своем уходе с поста, который он занимал на протяжении 11 месяцев по причине «нынешней политической ситуации» и с целью «содействовать выполнению плана по вакцинации», который был запущен в январе 2021 года.

План вакцинации

Севальос занял пост министра здравоохранения 21 марта 2020 года, в разгар первой волны пандемии. 21 января он принял план по вакцинации населения, в рамках которого Эквадор получил 42 тыс. из 86 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech для 43 тыс. человек.

План вакцинации Севальоса попал под шквальную критику, поскольку прививку в числе первых получили лица, не имеющие отношения к приоритетным группам — медработникам, пожилым людям и работникам геронтологических клиник. В январе 2021 года стало известно, что первые дозы вакцины были направлены не в общественные клиники, а в частный медицинский центр для престарелых, где проживает его пожилая мать.

Севальос признал, что воспользовался своим положением, чтобы вакцинировать свою мать и других приближенных людей, но за счет дополнительных доз, которые не были предназначены для общественных клиник. Скандал разросся после того, как стало известно, что вакцины получили также преподаватели, политические деятели, журналисты и президенты спортивных клубов.

ACLARACIÓN

NO han recibido la vacuna:

Mi padre (94 años, mi mamacita falleció hace mucho), mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra (88 años, mi suegro falleció), consuegros, hermanos políticos. — Lenín Moreno (@Lenin) February 26, 2021

«Не получили вакцины: мой отец (94 года), мои сестры, внуки, братья, теща (88 лет), друзья-политики», — отметил президент Морено на своей странице в Twitter.

В стране с населением в 17,6 млн человек с начала пандемии было зарегистрировано 282,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 15,7 тыс. смертей. На 100 тыс. Жителей в Эквадоре приходится 1618 зараженных.