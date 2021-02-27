Убытки одного из крупнейших авиахолдингов в Европе превысили 7 млрд евро

Лондон, 27 февраля. Авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), являющаяся третьей по величине в Европе, потеряла в прошлом году 7,4 миллиарда евро выручки.

Холдинг объединяет британскую компанию British Airways, ирландскую организацию Aer Lingus и испанские Iberia, Vueling и LEVEL. В пятницу группа представила финансовый отчет о результатах за прошлый год, который завершился для IAG с рекордным убытком в 7,4 миллиарда евро. Годом ранее компания получила прибыль в 2,6 миллиарда евро, пишет «Ъ».

Выручка IAG за «коронавирусный» год снизилась почти на 70 процентов, составив 7,8 миллиарда евро. При этом компания не может спрогнозировать ни прибыль, ни число пассажиров в текущем году, как заявлял гендиректор IAG Луис Гальего. Неизвестно, что будет дальше, приводят его слова СМИ.

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