Росгвардейцы посвятили Большунову свои победы на «Динамовской лыжне — 2021»

Красногорск, 27 февраля. Росгвардейцы посвятили свои победы на «Динамовской лыжне — 2021» лейтенанту Александру Большунову, завоевавшему сегодня золотую медаль в скиатлоне на ЧМ по лыжному спорту.

Всероссийские открытые массовые соревнования «Динамовская лыжня — 2021» прошли сегодня в подмосковном Красногорске. Из 1200 участников 150 человек представляли Росгвардию.

Сложность соревнований зависела от пола и возраста участников. Если мужчины должны были пройти пятикилометровую дистанцию, то детям в возрасте до восьми лет достаточно было пройти 200 метров, а чуть постарше — полкилометра. Женщины соревновались на лыжне длиной в три километра.

В личном зачете победили Александр Вдовин из Главного управления Росгвардии по Московской области и Наталья Шубина из Главного управления Росгвардии по Москве. Юлия Краснова из столичного управления завоевала серебро.

Медалисты посвятили свои достижения инструктору спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии лейтенанту Александру Большунову. Сегодня, как сообщило Федеральное агентство новостей, он завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.