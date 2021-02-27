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Манфи в Феццане и морское соглашение с Турцией — что произошло в Ливии 27 февраля

Манфи в Феццане и морское соглашение с Турцией — что произошло в Ливии 27 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 27 февраля 2021 года.

 

Патруль в столице

Правоохранители патрулируют столичные районы. Они помогают сотрудникам служб безопасности поддерживать порядок на улицах и бороться с преступностью в Триполи.

Политика

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба сохранил морское соглашение с Турцией. По его словам, меморандум о границах, подписанный с Турцией 27 ноября 2019 года, останется в силе, в то время как соглашение о военном сотрудничестве с Анкарой пересмотрят.

Манфи в Феццане и морское соглашение с Турцией — что произошло в Ливии 27 февраля

«Турция — наш экономический партнер, и мы поддерживаем это партнерство», — добавил Дабиба.

Глава Тунисской торгово-промышленной палаты анонсировал прибытие в ливийскую столицу делегации национальных бизнесменов, состоящей из 17 человек. По его словам, группа пробудет в Триполи до вторника, 2 марта.

Состоятся встречи с ливийскими предпринимателями. Также делегация посетит экономические организации, чтобы пообщаться с официальными лицами.

Председатель Президентского совета (ПС) Мухаммад Юнис аль-Манфи совместно с заместителями Абдаллой Лафи и Мусой Куни приземлился в аэропорту Таманхинт в рамках первого визита в Феццан.

Глава ПС планирует обсудить с мэрами южных районов страны формирование нового правительства, дорожную карту и крупные кризисы, в том числе военное положение, и проблемы ливийцев. Также он посетит университет города Сабха и пообщается с преподавателями.

Заседание Палаты представителей

Встречи Манфи с жителями Феццана состоятся на фоне сохраняющихся разногласий между членами Палаты представителей относительно того, в каком именно городе парламент проведет общее заседание. Депутаты еще не определили место и дату.

Сначала они планировали собраться до конца недели в Сирте, потом распространились слухи о нежелании Совместного военного комитета «5+5» проводить встречу именно в этом городе. Мероприятие решили перенести в Сабрату.

Позже СВК все-таки согласовал проведение заседания парламента в Сирте. При этом член Палаты представителей (Триполи) заявлял о планах собраться в понедельник, 1 марта, в столице или Сабрате.

Сегодня председатель Палаты представителей Агила Салех призвал депутатов встретиться в понедельник, 8 марта, в Сирте, чтобы выразить вотум доверия Правительству национального единства. По его словам, заседание состоится, если Совместный военный комитет «5+5» обезопасит мероприятие в этом городе.

«Если это будет невозможно, то местом проведения заседания станет временная штаб-квартира Палаты представителей в городе Тобрук», — добавил Агила Салех.  

Однако глава делегации, представляющей Правительство национального согласия в СВК, генерал-майор Ахмед Абу Лаха сказал, что у комитета нет юрисдикции в Сирте, поэтому никто не обезопасит собрание.

Комитет не разрешил депутатам провести заседание именно в этом городе, поэтому парламентариям снова предложили выбрать другое место.

Общество

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что глава Миссии Евросоюза в Ливии Хосе Сабадель посетил центр Baity в Триполи.

 «Я очень доволен проделанной здесь работой. Я видел детей сегодня, и все они получили что-то чрезвычайно важное, и это — надежда», — сказал посол.

Центры Baity являются частью программы ЮНИСЕФ в Ливии, финансируемой ЕС, и предоставляют детям безопасное пространство для образования и развлечений. Примечательно, что программу Bayti Center реализуют в сотрудничестве с местными и международными организациями, включая некоммерческую Intersos Libya и итальянскую Cesvi Onlus.

Кроме того, ЮНИСЕФ и партнеры создали шесть детских центров в Мисурате, Сабхе, Триполи и Зуваре. Сейчас решается вопрос об открытии трех дополнительных отделений в Бенгази.

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