Манфи в Феццане и морское соглашение с Турцией — что произошло в Ливии 27 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 27 февраля 2021 года.

Патруль в столице

Правоохранители патрулируют столичные районы. Они помогают сотрудникам служб безопасности поддерживать порядок на улицах и бороться с преступностью в Триполи.

صور | إدارة إنفاذ القانون تسير دوريات أمنية لمساعدة الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون داخل العاصمة #طرابلس#ليبيا pic.twitter.com/D9dmEzXTT8 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) February 27, 2021

Политика

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба сохранил морское соглашение с Турцией. По его словам, меморандум о границах, подписанный с Турцией 27 ноября 2019 года, останется в силе, в то время как соглашение о военном сотрудничестве с Анкарой пересмотрят.

«Турция — наш экономический партнер, и мы поддерживаем это партнерство», — добавил Дабиба.

6. International #Turkey & #Tunisia are singled out for praise as partners though Dabaiba has met with #Sisi in #Egypt last week



Major news is that #GNU intends to honour the maritime & security agreement with #Turkey — Anas El Gomati (@AGomati) February 25, 2021

Глава Тунисской торгово-промышленной палаты анонсировал прибытие в ливийскую столицу делегации национальных бизнесменов, состоящей из 17 человек. По его словам, группа пробудет в Триполи до вторника, 2 марта.

Состоятся встречи с ливийскими предпринимателями. Также делегация посетит экономические организации, чтобы пообщаться с официальными лицами.

وفد من رجال أعمال تونسيين يزور اليوم طرابلس - https://t.co/Unt8kZJwfW pic.twitter.com/KHeN1q57KB — Libya 24 - ليبيا 24 (@libya24tv) February 27, 2021

Председатель Президентского совета (ПС) Мухаммад Юнис аль-Манфи совместно с заместителями Абдаллой Лафи и Мусой Куни приземлился в аэропорту Таманхинт в рамках первого визита в Феццан.

Глава ПС планирует обсудить с мэрами южных районов страны формирование нового правительства, дорожную карту и крупные кризисы, в том числе военное положение, и проблемы ливийцев. Также он посетит университет города Сабха и пообщается с преподавателями.

#عاجل #ليبيا | رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد #المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني يزورون جامعة #سبها ويعقدون اجتماعا مع رئيسها وأعضاء هيئة التدريس ضمن جولتهم التي بدأت صباح اليوم السبت في الجنوب #الساعة24 — الساعة 24 (@alsaaa24) February 27, 2021

Заседание Палаты представителей

Встречи Манфи с жителями Феццана состоятся на фоне сохраняющихся разногласий между членами Палаты представителей относительно того, в каком именно городе парламент проведет общее заседание. Депутаты еще не определили место и дату.

Сначала они планировали собраться до конца недели в Сирте, потом распространились слухи о нежелании Совместного военного комитета «5+5» проводить встречу именно в этом городе. Мероприятие решили перенести в Сабрату.

Позже СВК все-таки согласовал проведение заседания парламента в Сирте. При этом член Палаты представителей (Триполи) заявлял о планах собраться в понедельник, 1 марта, в столице или Сабрате.

Сегодня председатель Палаты представителей Агила Салех призвал депутатов встретиться в понедельник, 8 марта, в Сирте, чтобы выразить вотум доверия Правительству национального единства. По его словам, заседание состоится, если Совместный военный комитет «5+5» обезопасит мероприятие в этом городе.

«Если это будет невозможно, то местом проведения заседания станет временная штаб-квартира Палаты представителей в городе Тобрук», — добавил Агила Салех.

Однако глава делегации, представляющей Правительство национального согласия в СВК, генерал-майор Ахмед Абу Лаха сказал, что у комитета нет юрисдикции в Сирте, поэтому никто не обезопасит собрание.

Комитет не разрешил депутатам провести заседание именно в этом городе, поэтому парламентариям снова предложили выбрать другое место.

أبوشحمة في خطاب لأعضاء النواب: ليست لنا ولاية على #سرت ولا يزال المرتزقة يتواجدون فيها ..للتفاصيل:https://t.co/bcWtG8EIQg#ليبيا pic.twitter.com/aH7f1Mod8d — شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) February 27, 2021

Общество

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что глава Миссии Евросоюза в Ливии Хосе Сабадель посетил центр Baity в Триполи.

«Я очень доволен проделанной здесь работой. Я видел детей сегодня, и все они получили что-то чрезвычайно важное, и это — надежда», — сказал посол.

Центры Baity являются частью программы ЮНИСЕФ в Ливии, финансируемой ЕС, и предоставляют детям безопасное пространство для образования и развлечений. Примечательно, что программу Bayti Center реализуют в сотрудничестве с местными и международными организациями, включая некоммерческую Intersos Libya и итальянскую Cesvi Onlus.

Кроме того, ЮНИСЕФ и партнеры создали шесть детских центров в Мисурате, Сабхе, Триполи и Зуваре. Сейчас решается вопрос об открытии трех дополнительных отделений в Бенгази.