Манфи в Феццане и морское соглашение с Турцией — что произошло в Ливии 27 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 27 февраля 2021 года.

Правоохранители патрулируют столичные районы. Они помогают сотрудникам служб безопасности поддерживать порядок на улицах и бороться с преступностью в Триполи.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба сохранил морское соглашение с Турцией. По его словам, меморандум о границах, подписанный с Турцией 27 ноября 2019 года, останется в силе, в то время как соглашение о военном сотрудничестве с Анкарой пересмотрят.

6. International #Turkey & #Tunisia are singled out for praise as partners though Dabaiba has met with #Sisi in #Egypt last week



Major news is that #GNU intends to honour the maritime & security agreement with #Turkey