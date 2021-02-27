Манфи в Феццане и морское соглашение с Турцией — что произошло в Ливии 27 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 27 февраля 2021 года.
Патруль в столице
Правоохранители патрулируют столичные районы. Они помогают сотрудникам служб безопасности поддерживать порядок на улицах и бороться с преступностью в Триполи.
صور | إدارة إنفاذ القانون تسير دوريات أمنية لمساعدة الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون داخل العاصمة #طرابلس#ليبيا pic.twitter.com/D9dmEzXTT8— قناة فبراير (@FebruaryChannel) February 27, 2021
Политика
Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба сохранил морское соглашение с Турцией. По его словам, меморандум о границах, подписанный с Турцией 27 ноября 2019 года, останется в силе, в то время как соглашение о военном сотрудничестве с Анкарой пересмотрят.
«Турция — наш экономический партнер, и мы поддерживаем это партнерство», — добавил Дабиба.
6. International #Turkey & #Tunisia are singled out for praise as partners though Dabaiba has met with #Sisi in #Egypt last week— Anas El Gomati (@AGomati) February 25, 2021
Major news is that #GNU intends to honour the maritime & security agreement with #Turkey
Глава Тунисской торгово-промышленной палаты анонсировал прибытие в ливийскую столицу делегации национальных бизнесменов, состоящей из 17 человек. По его словам, группа пробудет в Триполи до вторника, 2 марта.
Состоятся встречи с ливийскими предпринимателями. Также делегация посетит экономические организации, чтобы пообщаться с официальными лицами.
وفد من رجال أعمال تونسيين يزور اليوم طرابلس - https://t.co/Unt8kZJwfW pic.twitter.com/KHeN1q57KB— Libya 24 - ليبيا 24 (@libya24tv) February 27, 2021
Председатель Президентского совета (ПС) Мухаммад Юнис аль-Манфи совместно с заместителями Абдаллой Лафи и Мусой Куни приземлился в аэропорту Таманхинт в рамках первого визита в Феццан.
Глава ПС планирует обсудить с мэрами южных районов страны формирование нового правительства, дорожную карту и крупные кризисы, в том числе военное положение, и проблемы ливийцев. Также он посетит университет города Сабха и пообщается с преподавателями.
#عاجل #ليبيا | رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد #المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني يزورون جامعة #سبها ويعقدون اجتماعا مع رئيسها وأعضاء هيئة التدريس ضمن جولتهم التي بدأت صباح اليوم السبت في الجنوب #الساعة24— الساعة 24 (@alsaaa24) February 27, 2021
Заседание Палаты представителей
Встречи Манфи с жителями Феццана состоятся на фоне сохраняющихся разногласий между членами Палаты представителей относительно того, в каком именно городе парламент проведет общее заседание. Депутаты еще не определили место и дату.
Сначала они планировали собраться до конца недели в Сирте, потом распространились слухи о нежелании Совместного военного комитета «5+5» проводить встречу именно в этом городе. Мероприятие решили перенести в Сабрату.
Позже СВК все-таки согласовал проведение заседания парламента в Сирте. При этом член Палаты представителей (Триполи) заявлял о планах собраться в понедельник, 1 марта, в столице или Сабрате.
Сегодня председатель Палаты представителей Агила Салех призвал депутатов встретиться в понедельник, 8 марта, в Сирте, чтобы выразить вотум доверия Правительству национального единства. По его словам, заседание состоится, если Совместный военный комитет «5+5» обезопасит мероприятие в этом городе.
«Если это будет невозможно, то местом проведения заседания станет временная штаб-квартира Палаты представителей в городе Тобрук», — добавил Агила Салех.
#عاجل | رئيس #مجلس_النواب #عقيلة_صالح يدعو لجلسة في #سرت يوم الإثنين في أكدت لجنة العشرة تأمين المدينة أو نقلها لـ #طبرق#الوسط pic.twitter.com/0WDJL0TZSJ— بوابة الوسط (@alwasatnewsly) February 26, 2021
Однако глава делегации, представляющей Правительство национального согласия в СВК, генерал-майор Ахмед Абу Лаха сказал, что у комитета нет юрисдикции в Сирте, поэтому никто не обезопасит собрание.
Комитет не разрешил депутатам провести заседание именно в этом городе, поэтому парламентариям снова предложили выбрать другое место.
أبوشحمة في خطاب لأعضاء النواب: ليست لنا ولاية على #سرت ولا يزال المرتزقة يتواجدون فيها ..للتفاصيل:https://t.co/bcWtG8EIQg#ليبيا pic.twitter.com/aH7f1Mod8d— شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) February 27, 2021
Общество
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что глава Миссии Евросоюза в Ливии Хосе Сабадель посетил центр Baity в Триполи.
«Я очень доволен проделанной здесь работой. Я видел детей сегодня, и все они получили что-то чрезвычайно важное, и это — надежда», — сказал посол.
Центры Baity являются частью программы ЮНИСЕФ в Ливии, финансируемой ЕС, и предоставляют детям безопасное пространство для образования и развлечений. Примечательно, что программу Bayti Center реализуют в сотрудничестве с местными и международными организациями, включая некоммерческую Intersos Libya и итальянскую Cesvi Onlus.
Кроме того, ЮНИСЕФ и партнеры создали шесть детских центров в Мисурате, Сабхе, Триполи и Зуваре. Сейчас решается вопрос об открытии трех дополнительных отделений в Бенгази.
تقدم مراكز #بيتي مساحة آمنة للأطفال لتلقي الأنشطة التعليمية والترفيهية والمهارات الحياتية، كل ذلك تحت سقف واحد ???? المراكز هي جزء من برنامج اليونيسف في ليبيا الممول من قبل الإتحاد الأوروبي @EUinLibya #لكل_طفل، أمل ✨ pic.twitter.com/du3Lw1FgxH— UNICEF Libya (@UnicefLibya) February 26, 2021