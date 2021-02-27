Один из богатейших людей мира Уоррен Баффет посоветовал вкладывать в акции

Москва, 27 февраля. Гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в традиционном ежегодном послании акционерам призвал вкладывать средства в акции.

Баффет прокомментировал финансовые показатели своей фирмы: по итогам 2020 года заработок составил 42,5 млрд долларов, где 21,9 млрд — операционная прибыль, 4,9 млрд долларов — доход от прироста капитала Berkshire Hathaway, и еще 26,7 млрд долларов представляют нереализованный прирост капитала в принадлежащих компании акциях.

По словам предпринимателя, сейчас не лучшее время для облигаций. Он отметил, что доходность 10-летних облигаций Министерства финансов США за 20 лет рухнула на 94%.

«Инвесторов с фиксированным доходом во всем мире <…> ждет безрадостное будущее», — отметил Уоррен Баффет.

При этом он положительно высказался об акциях, так как это «игра с позитивной суммой». По словам гендиректора Berkshire Hathaway, даже с минимальным портфелем можно получить прирост и дивиденды.

Какие основные ошибки допускают начинающие инвесторы, рассказал финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак. Главная из них — забирать из портфеля больше, чем было заработано.