Москва, 27 февраля. Популярный актер Алексей Панин, после серии скандалов со своим участием, покинул Россию и сейчас живет в Испании. Сегодня он выложил очередную публикацию, где обратился к россиянам.

«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги.

Многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья. А нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением.

Очень важно полностью отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий. Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту», — подписал он публикацию.

Стоит заметить, что на фотографии актер абсолютно голый. Для него такие выходки не редкость. Федеральное агентство новостей составило топ-5 его «скандалов». Алексей регулярно шокирует публику эпатажными выходками. Число случаев, когда актер оскорблял кого-то вербально, в том числе с использованием ненормативной лексики посчитать сложно.

Секс-скандалы с участием звезды "Жмурок" также не редкость. Стоит вспомнить о случае с собакой и ногой. Также Панин знаменит пьяными драками, прогулками в голом виде, открытыми признаниями в бисексуальности и долгой тяжбой с бывшей партнершей Юлией Юдинцевой за опеку над дочерью Аней.

Крымский мост

19 августа 2018 года, актер со скандалом покинул самолет, на котором должен был лететь в Москву, а затем поцеловал Крымский мост со словами «Спасибо вам, Владимир Владимирович».

На ролике Панин, находясь на Крымском мосту, покидает автомобиль и целует асфальт на мосту.

«Это тот самый Крымский мост!», — заявляет он и благодарит президента России Владимира Путина за строительство моста. После хвалебных речей, он поднимает руки вверх и убегает. В последней части видео актер, двигаясь по мосту на автомобиле, продолжает благодарить президента за счастливое детство.

Драка в очереди кафе

В 2011 году Панин, находившись в одном из кафе в Нижнем Новгороде, обиделся, что его не узнали в очереди и не пропустили, учинил драку.

Мастер шеф

В 2012 в другом заведении, в Москве актер учил шеф-повара как правильно готовить карбонару. В этот раз обошлось без драки.

Передумал угощать

В 2013 году, находясь на отдыхе в Туапсе, актер сначала угостил всех гостей бара виски на восемь тысяч рублей, а проснувшись утром, забыл об этом и разнес все, что попалось ему под руку. Под раздачу попали платежные терминалы и компьютер.

Против Панина завели уголовное дело, но до суда так и не довели. Скандал уладили.

Гастроли в Приамурье

В 2020 году в Благовещенске скандальный артист попал в отделение полиции за дебош в одном из развлекательных комплексов города. Кроме того он отметился и в другом городе региона. В Свободном на него так же был составлен протокол после того как Панин начал бить посуду.

Как следует из протокола, Алексей разбил посуду и бутылки с алкоголем в баре. Кроме того, алкоголь из разбитых бутылок залил аппаратуру, которая вышла из строя. В Благовещенске Панина доставили в отделение полиции, но протокол составлен не был за примирением сторон.

Регион вздрогнул от нашествия Панина. В Белогорске он разгромил свой номер и пошел гулять по городу голым.

ГТА в Алуште

В 2013 году машина Панина в крымской Алуште скатилась назад на подъеме и врезалась в авто, ехавшее позади. При этом Панин, обвинив невиновного водителя, ударил его и скрылся с места ДТП.

Алексей Панин прокомментировал ситуацию так:

«Водитель был крымским татарином», — заявил он

Спектакль в Феодосии он в тот вечер не сыграл. Крымскотатарская община не оценила нрава актера.

Популярные видео, на котором Панин разгуливает по улице в женском белье, а также видео его особых отношений с животными взорвали сеть. Но к скандалам отнести их сложно.

Сам актер считает, что большинство инцидентов с его участием выдумано или раздуто СМИ