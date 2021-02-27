Три трупа нашли в частном доме под Самарой

Самара, 27 февраля. Тела трех человек обнаружили в поселке Сергиевск. Предположительно, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом.

Среди погибших нет несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины инцидента, проводится проверка.

Еще три жителя города Михайлов в Рязанской области погибли при пожаре в частном доме из-за отравления угарным газом, сообщал телеканал «360». Жертвами происшествия стали граждане 1979 и 1982 года рождения.