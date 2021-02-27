Дава поделился неожиданными откровениями после расставания с Бузовой

Москва, 27 февраля. Рэпер и блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, разоткровенничался с поклонниками во время пребывания в больнице.

Больше месяца назад Манукян расстался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. От неудачи в личной жизни рэпера какое-то время отвлекал проект «Танцы со звездами». Когда сезон шоу завершился, Дава лег в больницу, при этом предполагается, что блогер решил улучшить внешность с помощью пластических хирургов.

Экс-бойфренд Бузовой выходит на связь с поклонниками в Instagram Stories. На этот раз Манукян неожиданно опубликовал непонятные откровения.

«Неужели вся эта суета выше человечности. Шмотки, мероприятия, рестораны… Ведь один раз можно просто по-человечески прийти», — написал блогер.

Дава призвал не гадать, к кому относятся эти слова, и назвал свои откровения «тупыми мыслями вслух». Однако при прочтении фраз рэпера складывается впечатление, что он имеет в виду Бузову.

«Не гонитесь за крутизной. В ней нет человечности. Вам нагоняют мысли в глаза. Сила в простоте. Не в красивой обертке с гнилой начинкой», — продолжил блогер.

Манукян попросил подписчиков не винить других в своих разочарованиях. По мнению рэпера, люди сами виноваты, так как очаровываются тоже сами.

Посетительница клиники, в которой лежит Дава, рассказывала, что он решился на липосакцию живота. Блогер уже демонстрировал фанатам, как изменился после операции.