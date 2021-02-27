ВСУ открыли огонь из крупнокалиберного вооружения по трем селам в ЛНР

Луганск, 27 февраля. Украинские силовики открыли огонь по селам Лозовое, Нижнее Лозовое и Логвиново.

Согласно информации от пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, ВСУ использовали при обстрелах минометы калибром 120 мм.

«Нарушив второй пункт дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня, боевики 59-й бригады ВСУ с позиций вблизи населенного пункта Светлодарск по приказу военного преступника, комбрига [ВСУ] полковника Геннадия Шаповалова обстреляли из минометов калибра 120 мм район населенного пункта Лозовое, выпустив пять мин», — говорится в официальном сообщении.

Также украинские военнослужащие открыли огонь из крупнокалиберного вооружения по селу Нижнее Лозовое и Логвиново.

«Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения Народной Республики в провокациях», — отметил представитель Народной милиции республики.

Ранее вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал три горячие точки, где в ближайшее время может начаться война.