Семенович потребовала извинений от предложившего отрезать ей грудь Быстрова

Москва, 27 февраля. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович хочет получить извинения от футболиста Владимира Быстрова, который считает, что ей нужно отрезать грудь.

В одном из интервью спортсмен говорил, что Семенович «отрезала бы сиськи», если бы хотела оставаться в фигурном катании. При этом певице доводилось бывать под ножом пластического хирурга. У артистки редкое заболевание — гигантомастия. Звезде пришлось уменьшать бюст с девятого размера до пятого.

Скандал с Быстровым Семенович снова прокомментировала в эфире шоу «Сегодня вечером». Она назвала слова футболиста хамством и отметила, что его дочь тоже занимается фигурным катанием. По словам певицы, фигура наследницы спортсмена тоже может сильно измениться.

«Я этого человека не знаю, он не мой мужчина, почему он позволили в мой адрес такие высказывания? Я пришла сегодня сюда, чтобы обратиться ко всем мужчинам: дорогие мои, давайте уважительно относиться к женщинам и к их физическим данным. И мне хочется чтобы он извинился передо мной. Я ушла из спорта, потому что была травма — поврежден мениск. Сделали операцию, был большой перерыв, после которого я приняла решение, что восстанавливаться очень сложно. Но свою честь и достоинство я буду отстаивать», — сказала возмущенная исполнительница.

Осознав, что Семенович может обратиться в суд, Быстров пообещал принести артистке публичные извинения. При этом спортсмену трудно было понять, что не понравилось певице, которой он, по его мнению, сделал дополнительную рекламу.

Анна Семенович уже комментировала неосторожное высказывание футболиста. Она подчеркнула, что у нее не «сиськи, а грудь», и похвасталась своими спортивными успехами.