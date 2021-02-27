Московский ЦСКА в шестой раз выиграл Кубок Континента

Казань, 27 февраля. Хоккеисты столичного ЦСКА в гостевом матче одержали победу над казанским «Ак Барсом» и стали обладателями Кубка Континента.

Казанский «Ак Барс» с минимальным счетом уступил ЦСКА в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Автором единственной шайбы стал Артем Сергеев, который на 31-й минуте воспользовался передачей форварда Антона Слепышева. Победив «Ак Барс», хоккеисты ЦСКА в шестой раз завоевали Кубок Континента.

В первом раунде плей-офф КХЛ столичный клуб сыграет с московским «Спартаком». Хоккеисты «Ак Барса» встретятся с нижегородским «Торпедо». Первые матчи серий команды проведут 3 марта.