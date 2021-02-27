Подробную инструкцию по мумификации обнаружили в древнейшем египетском папирусе

Копенгаген, 27 февраля. Проанализировав текст древнеегипетского медицинского папируса XV века до нашей эры, египтологи нашли старейшее руководство по мумификации.

В нем содержатся подробные правила бальзамирования, а также процедуры по сохранению лица усопшего. Такими описаниями ученые еще не располагали, сообщили в пресс-службе Копенгагенского университета.

До сих пор специалисты обладали, помимо неполных описаний, оставленных Геродотом и Диодором, всего двумя египетскими источниками, а также изображениями отдельных эпизодов бальзамирования. В найденной рукописи изложена последовательность этапов мумификации, а особое внимание уделено именно сохранению лица.

Папирус позволил воссоздать процесс бальзамирования в том варианте, который практиковался в XV веке до нашей эры. Как оказалось, на четырехдневные промежутки был разбит весь период мумификации, продолжавшийся 70 суток. При этом каждый четвертый день посвящался какой-либо процедуре.

Западным ученым ранее удалось определить причину смерти фараона, который правил Южным Египтом 3576 лет назад. Выяснилось, что его убили на поле боя.