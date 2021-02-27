Подразделения ВС России в Приднестровье приступили к боевому слаживанию взводов

Тирасполь, 27 февраля. Подразделения ВС России в Приднестровье приступили к этапу слаживания взводов в рамках учебных мероприятий.

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что в ходе слаживания взводов военнослужащие проведут занятия по тактике, управлению и согласованности действий в различных видах боя, а также отработают выдвижение в указанный район.

Отмечается, что особое внимание уделят занятиям, на которых солдаты будут оттачивать действия в составе взводов в условиях городского боя. Личный состав отработает наступление в населенном пункте, взаимное прикрытие огнем, уничтожение условного противника, занявшего огневые позиции в окнах, на крышах и в подвалах здания.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Приморье завершились масштабные артиллерийские маневры с привлечением более 1,2 тысячи военнослужащих, а также около 300 единиц техники.