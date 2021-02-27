Леди Гаге вернули похищенных бульдогов

Лос-Анджелес, 27 февраля. Американские полицейские вернули певице, актрисе, продюсеру и филантропу Леди Гаге ее двух питомцев. Французских бульдогов Коджи и Густава привела в участок нашедшая их женщина.

Похищенных ранее собак нашли на улице. Жительница Лос-Анджелеса отдала бульдогов правоохранителям, которые занимались их поиском. Леди Гага обещала выдать вознаграждение в полмиллиона долларов тому, кто вернет домой ее питомцев. В резиденции 34-летней певицы подтвердили, что все собаки вернулись домой. Однако информация о вознаграждении до сих пор остается неясной.

Полиция Лос-Анджелеса продолжает искать злоумышленников, ранивших помощника Леди Гаги и похитивших ее собак. Правоохранители уточнили, что нашедшая бульдогов женщина никак не связана с преступниками. Нападавшие вообще могли не знать, кому принадлежат животные, считают в полиции.

Неизвестные несколько дней назад выстрелили в помощника артистки, выгуливавшего трех ее собак, и похитили двух французских бульдогов. Один из трех питомцев смог убежать, вскоре его нашли. Раненый мужчина попал в больницу, пишет «Мир24».