Донбасс сегодня: Донецк содрогается под ударами ВСУ, Зеленскому поставили ультиматум

Донбасс, 27 февраля. Центр Донецка дрожит от минометных ударов ВСУ по окраинам города. Военные ДНР объяснили причины обострения на фронте. Солдатские матери выдвинули Зеленскому ультиматум. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки стали одними из самых насыщенных обстрелами украинскими войсками по населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик. Зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины. При этом, как пишут в социальных сетях жители Донецка, звук разрывов вражеских мин был отчетливо слышен во всех районах города, включая центральную часть, где, по информации пользователей соцсетей, «полы дрожали после прилетов».

Всего по республике солдаты Киева выпустили до 50 боеприпасов, 30 из которых — 82-мм и 120-мм мины. Активно применялись противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрелов оказались шесть населенных пунктов ДНР. Населенные пункты Луганской Народной Республики обстреляны украинскими «освободителями» пять раз за минувшие сутки. Нижнее Лозовое, Калиново-Борщеватое и Калиновка находились под огнем автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и 82-мм минометов.

В Донецке объяснили причины обострения на фронте

Увеличение количества огневых провокаций, обстрелов, жертвами которых становятся как защитники республик, так и мирные жители, связано с тем, что украинский Совбез позволил командирам армейских частей ВСУ самостоятельно принимать решения об открытии огня, убеждены в Народной милиции ДНР. Это буквально воодушевило военнослужащих армии Киева. Также, сообщают в Донецке, особенностью нынешних обстрелов ВСУ по населенным пунктам является тот факт, что большинство из них происходит в позднее, вечернее время, когда сотрудники Миссии ОБСЕ уже прекращают работу.

Киев гонит смертоносное оружие в Донбасс

Все больше и больше тяжелых вооружений стягивается войсками Киева к линии боевого соприкосновения. Миссия ОБСЕ в последнем докладе сообщает о нескольких десятках техники и вооружений, которые отсутствуют в местах постоянного хранения украинской армии и, соответственно, стягиваются силовиками ближе к возможному театру военных действий. Одних только дальнобойных артиллерийских орудий — 122-мм и 152-мм гаубиц «Гвоздика» и «Акация» соответственно — наблюдатели миссии насчитали 18 штук. ВСУ доставляют в передовые части зенитные ракетные комплексы и боевую бронированную технику.

Киев пополнит срочниками передовые части ВСУ

Вся изложенная выше информация свидетельствует о подготовке украинским Генштабом по поручению президента Владимира Зеленского наступательной операции на республики Донбасса. Будут ли данные планы введены в действие украинской стороной — вопрос второй, но вся военная машина Киева готовится к получению приказа о наступлении на ДНР и ЛНР.

При этом, несмотря на достаточное количество техники и вооружений, а также боеприпасов, в армии Украины остро стоит вопрос: кто именно будет воевать? Некомплект передовых частей иногда доходит до двух третей списочного состава. В такой ситуации командование Генштаба и Минобороны Украины придумали схему вовлечения срочников в службу в зоне конфликта, что в принципе запрещено украинским законодательством.

Солдаты-срочники весеннего призыва будут направляться для прохождения службы в одни и те же тренировочные центры, что и контрактники с передовой, сообщает управление Народной милиции ЛНР. По замыслу украинских военачальников, молодые должны воодушевиться примерами и рассказами воевавших бойцов и сами попроситься в зону конфликта.

Об этой затее уже узнали представители «Комитета солдатских матерей Украины», которые направили жалобы на имя президента и министра обороны. Женщины поставили руководителям государства ультиматум: либо начальство отказывается от вовлечения срочников в зону ООС, либо инициаторы обращения срывают весеннюю призывную кампанию.