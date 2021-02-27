Экономист Дудчак дал рекомендации по достижению стабильности рубля

Москва, 27 февраля. Пусть некоторые эксперты считают доллар лучшим выбором для сбережений, однако самой обеспеченной валютой в мире является рубль, заявил экономист Александр Дудчак.

Центробанк РФ не нуждается в советах, но все же тем, кто отвечает за курс рубля, Дудчак рекомендует зафиксировать его на любом удобном уровне. Пусть это будет даже в интересах экспортеров и импортеров, главное, чтобы он никуда «не дергался». У регулятора есть все необходимые финансовые и административные ресурсы.

По мнению Дудчака, важно вернуть доверие россиян к рублю. Его стабильность необходима, чтобы люди не забирали со своих депозитов деньги, которые бы могли вращаться в экономике. Чтобы они были удовлетворены предлагаемыми процентами.

«Сейчас же получается, что ни один депозит не дает такой выгоды, как просто банальная покупка долларов и складирование их под подушкой. Как это ни печально», — отметил Дудчак.

Если же не хочется вкладываться в валюту, можно порекомендовать инвестиции в землю, недвижимость: покупать квартиры на стадии котлована и продавать их через три года — это тоже даст приличный доход, добавил экономист.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев ранее предупредил, что рубль в начале марта вряд ли сможет противостоять внешнему давлению из-за окончания налогового периода.