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Экономика

Экономист Дудчак дал рекомендации по достижению стабильности рубля

Экономист Дудчак дал рекомендации по достижению стабильности рубля

Москва, 27 февраля. Пусть некоторые эксперты считают доллар лучшим выбором для сбережений, однако самой обеспеченной валютой в мире является рубль, заявил экономист Александр Дудчак.

Центробанк РФ не нуждается в советах, но все же тем, кто отвечает за курс рубля, Дудчак рекомендует зафиксировать его на любом удобном уровне. Пусть это будет даже в интересах экспортеров и импортеров, главное, чтобы он никуда «не дергался». У регулятора есть все необходимые финансовые и административные ресурсы.

По мнению Дудчака, важно вернуть доверие россиян к рублю. Его стабильность необходима, чтобы люди не забирали со своих депозитов деньги, которые бы могли вращаться в экономике. Чтобы они были удовлетворены предлагаемыми процентами.

«Сейчас же получается, что ни один депозит не дает такой выгоды, как просто банальная покупка долларов и складирование их под подушкой. Как это ни печально», — отметил Дудчак.

Если же не хочется вкладываться в валюту, можно порекомендовать инвестиции в землю, недвижимость: покупать квартиры на стадии котлована и продавать их через три года — это тоже даст приличный доход, добавил экономист.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев ранее предупредил, что рубль в начале марта вряд ли сможет противостоять внешнему давлению из-за окончания налогового периода.

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