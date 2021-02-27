Возлюбленную Ивана Янковского заподозрили в беременности

Москва, 27 февраля. Звезда фильма «Текст» и сериала «Топи» Иван Янковский может вскоре стать отцом. Предполагается, что его возлюбленная, актриса Диана Пожарская ждет ребенка.

На мысли о беременности избранницы Янковского поклонников навело ее фото, опубликованное в Instagram. На снимке Пожарская сидит на диване в пижаме. Если приглядеться, можно заметить округлившийся живот артистки, хоть она и прикрывает его на фотографии.

«Дианочка, ты что, беременна?!» — спросили актрису в комментариях.

Кроме того, о беременности Пожарской сообщил анонимный источник Telegram-канала «Только никому». По данным инсайдера, о скором прибавлении уже знает вся семья Янковского, а мать актера Оксана Фандера готовится к его свадьбе. Поскольку ее будущая свекровь еврейка, Пожарская даже начала посещать синагогу и решила принять иудаизм, добавил источник.

Инсайдер утверждает, что 30-летний Янковский сильно зависит от мнения матери. Именно по этой причине он не стал бы связывать свою судьбу с девушкой, которую не одобрила бы Фандера.

У Ивана Янковского множество поклонниц, которых он сильно порадовал в сериале «Топи». Актер иногда появляется на экране без одежды, восхищая фанаток внешними данными.