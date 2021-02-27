Экс-глава Минфина Армении рассказал, как Пашинян пришел к власти

Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума продолжает передавать последние данные из Армении, где снова активизировались протесты против действующей власти.

«Если 102 российская база находится в Гюмри, то 101 — в нашем университете», — говорит проректор по науке Российско-армянского университета (РАУ) Паркев Аветисян.

Против этого ВУЗа было выдвинуто немало обвинений. Правда все они в основном анонимные. Дескать, университет — рассадник русофобии в Армении и прогнил сверху донизу. Обвинения, надо сказать, более чем серьезные. Особенно, если учитывать то, что РАУ финансируется в основном из Москвы.

Но знаете, не похож Славянский университет на базу ЦРУ. Достаточно послушать, что говорят его ведущие сотрудники, чтобы понять: заправляй там всем Сорос, они бы давно оказались не у дел.

«Научные изыскания Армении могут находить применение в России.Что мешает на базе нашего университета сформировать совместные научные лаборатории? Они бы создали конкуренцию тем лабораториям, в которые вкладываются США», — продолжает Аветисян.

Слушаешь профессоров и не понимаешь — ну как такие люди могли поддержать Пашиняна?!

Экс-министр финансов и экономики Республики Армения Эдвард Сандоян специально для ФАН на пальцах, с графиками рассказал, как так вышло и к чему привели три года правления нынешнего премьер-министра страны.