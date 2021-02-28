«Милонов-шоу». Вася Ложкин: почему рисует котиков и не лезет в политику. ФАН-ТВ

Один из самых ярких современных художников, дизайнер, блогер и музыкант Вася Ложкин стал гостем нового выпуска «Милонов-шоу».

В беседе с политиком Ложкин рассказал, почему не пишет картины дольше одного дня, откуда «ворует» фразы для своих произведений, и сколько они стоят.

Художник также признался, что старается не затрагивать политические темы в своем творчестве, а его главная цель — объединить разобщенное общество посредствам живописи.

Чему посвящена его новая выставка, кто станет главным героем будущих картин, и как за долю секунды отличить Ложкина от Копейкина — в очередном выпуске «Милонов-шоу».