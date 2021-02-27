Посольство США в Сараево: в НАТО только путем консенсуса

Прежде чем принимать какое-либо решение по вопросу вступления Боснии и Герцеговины в НАТО, необходимо достичь консенсуса властей страны, убеждены в посольстве США в Сараево.

Как сообщает газета боснийских мусульман Dnevni Avaz, совет министров Боснии и Герцеговины переименовал «Комиссию по процессу присоединения к НАТО» в «Комиссию по сотрудничеству с НАТО». Эта новость вызвала бурную реакцию части боснийского общества, посчитавшей, что страна официально отказалась от одной из главных внешнеполитических целей — полноправного членства в Альянсе.

В свою очередь, американское посольство в Сараево заявило в комментарии изданию, что США продолжают в полной мере поддерживать евроатлантический вектор Боснии и Герцеговины.

«Мы поддерживаем создание «Комиссии по сотрудничеству с НАТО», которая поможет эффективно координировать и осуществлять программу реформ в стране, начатую еще в 2019 году. Она позволяет Боснии и Герцеговине определить главные приоритеты в реформах и найти способ, которым Альянс мог бы помочь в их реализации. Эти реформы охватывают различные сферы — от модернизации обороны до усовершенствования управления страной и верховенства закона, они соответствуют выбранному пути государства в Евросоюз», — заявили в посольстве США.

Во внешнеполитическом представительстве отметили, что Вашингтон продолжит поддержку нововведений в Боснии и Герцеговине в рамках так называемой «Программы реформ».

«В Боснии и Герцеговине НАТО делает упор на прочное партнерство, а двери для новых членов остаются открытыми. Любое будущее решение по вопросу присоединения к НАТО было бы принято на основе согласия всех членов Альянса. Кроме того, необходим и консенсус внутри власти в стране», — говорится в сообщении посольства США.

Единственным министром, проголосовавшим против переименования в «Комиссию по сотрудничеству с НАТО», был глава оборонного ведомства Боснии и Герцеговины Сифет Поджич. По его мнению, все, кто проголосовал за изменение названия комиссии, якобы нарушили Статью 45 Закона об обороне республики.

«В этой статье говорится, что все органы будут работать в направлении полноправного членства Боснии и Герцеговины в НАТО. Проблема заключается в том, как будут приниматься решения в этой новой комиссии. Введена система, аналогичная действующей в совете министров. Чтобы было принято какое-либо решение — должны голосовать как минимум по одному из членов от каждого народа, а это приведет лишь к блокировке вступления в НАТО», — заявил «Авазу» Поджич.

Напомним, что евроатлантической интеграции категорически противятся боснийские сербы во главе с Милорадом Додиком, их представителем в главном исполнительном органе страны — трехместном Президиуме. Баня-Лука неоднократно заявляла, что не допустит вступления страны в Североатлантический альянс.

Именно силы НАТО наносили ракетно-бомбовые удары по позициям боснийских сербов в ходе гражданской войны в регионе. В конечном итоге под контролем Республики Сербской (РС) осталось лишь 49% территории Боснии и Герцеговины.

Часть боснийских экспертов, в свою очередь, считает, что смена названия комиссии не влияет на суть ее работы. Такого мнения придерживается и директор боснийского «Центра исследований в области безопасности» Армин Кржалич.

«Разблокирован процесс, который был заморожен год. Важна цель, а это — полноправное членство. Теперь у нас есть комиссия, которая составит программу действий на 2021 год. Процесс вступления в НАТО разблокирован. Хорошо было бы достичь консенсуса, и чтобы все отказались от части своих национальных целей ради победы государства», — объясняет Кржалич в своем комментарии сараевской газете.

Позицию сербской стороны в эксклюзивном комментарии корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей озвучил Радован Ковачевич, советник Милорада Додика:

«Милорад Додик как сербский член Президиума Боснии и Герцеговины, как и СНСД (Союз независимых социал-демократов, правящая партия в Республике Сербской — прим.), изначально говорил, что сотрудничество с НАТО возможно, но любой путь к членству для республики неприемлем по той причине, что наш парламент принял резолюцию о военной нейтральности. Мы с самого начала заявили, что не соглашаемся на «План действий по членству в НАТО» (MAP), не соглашаемся на «Годовую программу по сближению с НАТО» (ANP) — мы лишь согласились на единственный документ — это «Программа реформ», в которой ясно и конкретно говорится о сотрудничестве и в которой указано, что членство [Боснии и Герцеговины] в НАТО не является неизбежным условием. Это означает, что эта история теперь полностью оставлена в стороне».

Также советник лидера боснийских сербов напомнил, что в РС изначально были «не согласны на новое формирование и на новый созыв «Комиссии по интеграции в НАТО».