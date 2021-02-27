Глава Музея воинской доблести Донбасса заявил, что распад Украины неизбежен

Распад Украины неизбежен, потому что тот политический вектор, который выбрал Киев, является утопическим. Таким мнением с ФАН поделился член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.

Преподаватель Варшавского университета Александра Гнатюк заявила, что украинцы зря считают поляков наиболее дружелюбным по отношению к себе народом, потому что на самом деле они находятся для них «в самом низу списка». Дело в том, что у польского общества сформировался комплекс неполноценности по отношению к Западу, который оно пытается компенсировать чувством превосходства над странами Восточной Европы.

«Я прежде обратила внимание на асимметрию: украинцы считают Польшу одной из самых привлекательных стран, а поляков наиболее дружелюбным народом. Тогда как в польской коллективной мысли Украина и украинцы — скорее внизу списка. Это можно объяснить весом исторических вопросов в отношениях между странами. Но есть еще польский комплекс неполноценности относительно западной культуры. Его компенсируют чувством превосходства над востоком», — сказала Александра Гнатюк.

По словам специалиста, Киев должен быть готов к тому, что Варшава в любую минуту отвернется от него. Александра Гнатюк считает потерю поддержки Украины со стороны Польши «политическим провалом». Кроме того, из европейских союзников у Украины останется только Литва, с которой она не имеет общих границ.

«Сегодня фактически единственным безусловным союзником (Киева. — Прим. ФАН) в Европе является Литва, которая в десять раз меньше и не имеет с Украиной общей границы. Украина потеряла безусловную поддержку Польши. Это провал во внешней политике», — заключила Гнатюк.

В свою очередь российский общественник Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление преподавателя Варшавского университета Александры Гнатюк. По его словам, Польша никогда не являлась другом Украины.

«Украинцы прекрасно понимают, что их единственным другом является Россия. Но на сегодняшний день их мнение полностью игнорируется киевскими властями. Кроме того, я полностью согласен с заявлением о том, что Польша никогда не являлась дружественной для Украины страной. Замечу, что и Венгрия сегодня претендует на часть украинской земли — на Закарпатье. Поэтому самое интересное еще впереди. Здесь очень многое зависит от нынешнего руководства. Но мне кажется, что распад Украины неизбежен, потому что тот политический вектор, который выбрал Киев, является утопическим», — сказал собеседник ФАН.

Также общественник отметил, что лучшим другом для Украины является Российская Федерация, однако в 2014 году Киев отвернулся от Москвы, что привело к разрушению украинской экономики.

«Естественно, лучшим другом для Украины является России. Но Киев сегодня отвернулся от Москвы, поэтому Украина из индустриального государства превратилась в аграрное. Неизвестно, что завтра будет со страной. Так, например, легендарный завод «Антонов» сегодня фактически находится под внешним управлением США. А киевским властям наплевать на мнение народа, который хочет дружить с Россией», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало том, что бывшая наводчица батальона «Айдар» Надежда Савченко раскритиковала внесенный в Верховную раду «закон о коллаборантах». По ее словам, если украинский парламент одобрит законопроект, то это приведет к развалу страны.