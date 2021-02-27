«Дикая роза»: Агата Муцениеце вышла на красную дорожку в кожаной блузке с пышными рукавами

Москва, 27 февраля. Актриса Агата Муцениеце в минувшем году стала свободной дамой. До этого она была супругой Павла Прилучного, с которым прожила почти десять лет. Но брак распался и даже ради детей экс-возлюбленные не смогли оставаться вместе. Теперь актриса стала более востребованной. Как Агата раньше и заявляла, именно об этом она долгое время мечтала. Помимо съемок в картинах, она стала соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос.Дети». У артистки остается время и на воспитание сына с дочерью, на спорт. Заметно, что Муцениеце заметно похорошела, — пишет Teleprogramma.pro.

После развода, артистка кардинально сменила имидж. Она перекрасила локоны и нарастила волосы. Теперь актриса ждет встречи с новой любовью. Накануне она вышла в свет, посетив премьеру фильма «Гуляй, Вася — 2». Для особого случая, Муцениеце надела юбку-карандаш и кожаную блузку с пышными рукавами. Наряд подчеркнул открытые плечи девушки и стройные щиколотки. На голове Агата сделала начес и скромный макияж.

Пройдясь по красной дорожке, Агата раздала автографы и выслушала немало комплиментов в свой адрес.

«Это потрясающая встреча! Смотрите, один режиссер «Закрытой школы», второй режиссер и я — главная героиня!» — заявила актриса.

Поклонникам пришелся по вкусу лук Агаты Муцениеце. Многие обратили внимание, что развод актрисе явно к лицу.

«Агата, ну почему ты такая красивая. Просто слов уже нет никаких, хочется смотреть на тебя вечность», «Отлично выглядишь», «Что за дикая роза», «Мне нравится очень», — написали подписчики звезды.

Ранее ФАН писали о секрете мирного развода Прилучного и Муцениеце.