Крымчанка посвятила свою жизнь авиации, чтобы быть рядом с мужем-летчиком. ФАН-ТВ

Ольга Чорнобрывая вот уже девять лет помогает мужу летчику безаварийно сажать свой самолет, работая авиадиспетчером.

На крымском военном аэродроме Кача, что в Севастополе, развернулась настоящая история любви. Супруги Ольга и Иван Чорнобрывые вот уже девять лет вместе не только на земле, но и в небе. Он служит летчиком морской авиации, она стала авиадиспетчером, чтобы быть рядом с мужем. Ольга помогает супругу совершать безаварийные посадки, а он буквально доверяет ей свою жизнь.

«У нас в следующем году семейный юбилей — ровно 10 лет как жена меня выводит на посадку. Всегда все отлично, я в ней уверен на 200%», — делится Иван.

«Я завожу на посадку по несколько бортов в день, но, конечно, когда садиться супруг и волнение, и гордость, и спокойно на душе становится», — говорит Ольга.

Супруги познакомились в Калининграде в 2009 году, где Иван проходил учения. Молодые люди так понравились друг другу, что через год уже поженились. Чтобы проводить больше времени с мужем-военным, Ольга решила тоже пойти работать в авиацию. Она обратилась к командиру батальона связи и попросила взять ее на службу. Так и устроилась на должность оператора радиолокационной системы посадки.

Пара воспитывает двоих детей. Они уже проявляют интерес к авиации, и Чорнобрывые надеются, что малыши пойдут по их стопам.

«Дети еще маленькие. Дочке 7 лет, может быть, стюардессой станет, а сыну всего лишь три года. Родился в День штурмана, кстати, надеемся, что как минимум должен стать штурманом. А там, если изъявит желание, может стать летчиком», — хвастает Иван.

«Они всегда к папе просятся на работу посмотреть самолет, поэтому не исключаем, что интерес есть, и все возможно», — делится Ольга.

В следующем году супруги будут отмечать десятилетний юбилей совместной работы.