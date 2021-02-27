Названы основные ошибки инвесторов-новичков в России

Москва, 27 февраля. Финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак рассказал, о каких правилах получения пассивного дохода чаще всего забывают начинающие инвесторы.

Первая ошибка новичков — забирать из портфеля больше, чем было фактически заработано с поправкой на инфляцию. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом "Прайм", приведя в пример действия с банковскими вкладами.

«Положили 10 млн рублей под 5% годовых. Заработали 500 тыс рублей, сняли и потратили. Так делать нельзя», — объясняет Верещак.

Пассивный доход — это все, что выше издержек, напоминает эксперт новичкам. К ним добавляются и валютные курсы, рыночная волатильность, различные налоги и комиссии. Также начинающие участники рынка забывают, что часть активов нужно хранить в иностранной валюте. К тому же не стоит уделять внимание активам, имеющим завышенную стоимость: чем больше платит инвестор, тем меньше его доходность.

Санкт-Петербург обладает высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Об этом стало известно из информации Национального рейтингового агентства (НРА), пишет ФАН.