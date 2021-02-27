Китай перехватил инициативу в торговом противостоянии с США

Москва, 27 февраля. Перспективы торговых договоренностей, заключенных Китаем и Соединенными Штатами год назад, становятся все более туманными, и важнейшую роль здесь сыграла пандемия коронавируса.

Сейчас поставки уже возвращаются к докризисным показателям, однако указанные в соглашении товары экспортируются в объемах, почти вполовину меньше намеченного. На фоне огромных проблем из-за ограничений по всему миру китайская модель показала себя как самая успешная: страна стала единственной экономикой с растущим ВВП.

Вашингтон не откажется от цели изменить модель экономического развития КНР, однако у Пекина появился важнейший аргумент: нынешний подход работает, и незачем его менять, если он позволяет накормить самую многонаселенную страну, цитирует РИА Новости руководителя Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Карнеева.

Американцы же, наоборот, сейчас находятся в гораздо менее выгодном положении: к бунтам и протестам на фоне смены хозяев Белого дома прибавилось рекордное со времен окончания Второй мировой войны сокращение годового ВВП. Китай явно перехватил инициативу в торговом противостоянии, и США придется с этим считаться.

Отчет Евростата показывает, что в 2020 году впервые в истории Китай вытеснил США с места крупнейшего торгового партнера ЕС.