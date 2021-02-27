Украина внесет должников по кредитам и услугам ЖКХ в международные черные списки

Киев рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении граждан, имеющих задолженности перед банками и управляющими компаниями. По некоторым данным, с подачи украинского кабинета министров в стране будут сформированы так называемые «специальные реестры неплательщиков», фигурантам которых будет грозить преследование не только на родине, но и за рубежом. Инициатива уже вызвала удивление ряда западных экспертов. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

Идея введения «санкционных списков» украинских должников не нова. Еще в декабре прошлого года Верховная рада зарегистрировала законопроект под кодовым номером 3613, предусматривающий ограничение в правах лиц, которые вовремя не оплатили коммунальные услуги, а также не погасили штрафные квитанции за нарушение ПДД и невыплату алиментов. Согласно основным параграфам этого документа, должники будут «автоматически лишены» социальных льгот и дополнительной пенсионной помощи. Как утверждают независимые источники, количество таковых «лишенцев» уже составило около 100 тысяч человек.

Дальше — больше. Как утверждают в кабмине, власти планируют войти в контакт со своими коллегами в ЕС и США и совместными усилиями запретить деятельность украинских должников за пределами страны.

«В данный момент мы внимательно изучаем указанную перспективу, и не исключено, что она будет реализована», — многозначительно заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Ему фактически вторил и президент Украины Владимир Зеленский, сказавший, что «для тех, кто не желает платить по долговым обязательствам, наступят черные дни».

Любопытно, что по новому плану украинского кабмина «черные дни» наступят в первую очередь для тех граждан, чей долг за услуги ЖКХ на родине превышает 10 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей), а также тех, кто вовремя не заплатил банковским или кредитным структурам не менее 20 тысяч гривен.

«Такие люди не смогут не только покинуть пределы Украины, но и переводить средства на содержание своих зарубежных домовладений, — заявил в беседе с корреспондентом ФАН чиновник украинского министерства социальной политики. — Это станет хорошим уроком всем должникам».

Согласно официальной информации, в марте 2021 года Киев обратится к Брюсселю и Вашингтону с настоятельной просьбой отказать в праве на въезд в ЕС и США 700 тысячам украинских соискателей. Помимо прочего, страна оставляет за собой право потребовать (!) от западных партнеров блокировать счета должников, а также заморозить все сделки по купле-продаже ими недвижимости.

«Учитывая, что абсолютное большинство украинцев, которые задолжали государству или финансовым структурам определенные суммы, попросту не имеют недвижимости на Западе и не располагают активами в западных банках, намерение Киева может оказаться провальным, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей европейский эксперт Клаус Хофф. — Ни одна уважающая себя правоохранительная структура в ЕС не станет заниматься «черными списками украинских неплательщиков по кредитам и алиментам». В этом случае власти Украины должны рассчитывать исключительно на собственные силы».

А в неофициальной беседе с корреспондентом ФАН сотрудник крупнейшей правоохранительной системы ЕС заявил следующее.

«На Украине более двух миллионов людей не могут заплатить за коммунальные услуги. Если мы (речь идет о Евросоюзе. — Прим. ФАН) будем вводить санкции против этих людей, с кем тогда Киев войдет в «Объединенную европейскую семью»?»

Тем временем местные органы власти в ряде регионов страны оставили за собой прерогативу вводить новые ограничения в отношении неплательщиков. Предполагается, что в обозримом будущем их будут лишать заграничных паспортов, водительских прав и даже карточек социального страхования. Все эти документы подотчетны международному праву.