Галкин высмеял окрестившую себя «гением» Бузову

Москва, 27 февраля. Поп-певица и бывшая ведущая телестройки «Дом-2» Ольга Бузова рано пошла в школу. Из-за большой разницы в возрасте с одноклассниками обучение обернулось для нее стрессом.

Заставило понервничать певицу и участие в шоу «Сегодня вечером» в студии Максима Галкина. Бузову попросили рассказать о ее детстве, о важных моментах в воспитании. Знаменитость стала путаться в показаниях, чем рассмешила шоумена и актрису Марину Федункив.

Бузова призналась, что в детстве ее считали «гением». Певица якобы с трех лет изучала английский язык, рано стала читать и писать, пошла в первый класс в пятилетнем возрасте. В итоге маленькую Бузову оставили на второй год, потому что она не понимала, чего от нее хотят старшие товарищи. Галкин иронично отметил: проблемы с коммуникацией не оставили певицу и до сих пор.

«Куда они смотрели, когда брали тебя пятилетнюю? Меня пугает, что мы начали разговор с первого класса и не доберемся до половозрелого возраста», — иронично ответил шоумен на несвязную историю Бузовой.

После разрыва с поп-певицей, рэпер Дава попал в пятерку самых популярных российских Instagram-блогеров. Бузова в этом списке отсутствует, при том, что количество ее подписчиков в разы больше.